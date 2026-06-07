Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

Ciudadano fue a votar junto a su mascota en la San Marcos | Composición LR / Latina

Ciudadano fue a votar junto a su mascota en la San Marcos | Composición LR / Latina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Perú vive una nueva jornada electoral con motivo de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de la República. En este contexto, un ciudadano acudió a votar muy temprano junto a su perrita en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), lo que despertó la curiosidad de los medios de comunicación.

Según contó a Latina, 'Mayita' tiene un año y medio de vida y fue rescatada por su familia durante un viaje a la localidad de Uchupata, en la provincia de Huari, región Áncash. La perrita se encontraba en mal estado y abandonada junto a varios animales, pero tras ser adoptada, ahora luce en mejores condiciones. Para no dejarla sola en casa, su dueño optó por llevarla consigo a participar en la fiesta democrática.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Fue elegido miembro de mesa

Lo que debía ser un sufragio rápido en San Marcos se convirtió, sin embargo, en una jornada que se prolongará debido a que el ciudadano tuvo que asumir como miembro de mesa ante la ausencia del personal asignado para su mesa de votación n.° 036409.

Pese a esta noticia, el ciudadano se mostró optimista por su participación al asegurar que, en estas situaciones, lo que corresponde es “colaborar con la democracia”. Asimismo, afirmó que ya intuía que esto podría ocurrir porque en la primera vuelta también hubo un problema similar, por lo que esta vez llevó una botella de agua, croquetas y hasta pollo deshilachado para cuidar debidamente a su mascota.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.