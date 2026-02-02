La Municipalidad de Miraflores presenta el nuevo DNI para mascotas | Foto: Municipalidad de Miraflores/ Composición LR

La Municipalidad de Miraflores puso en marcha una propuesta orientada al registro de perros y gatos del distrito mediante la entrega de un DNI para mascotas. Esta iniciativa busca mejorar el control de la población animal y contar con información más precisa de los que residen en la jurisdicción.

El lanzamiento del sistema se realizó durante una campaña municipal en la playa Redondo I, donde vecinos acudieron con sus mascotas para completar el proceso de inscripción y conocer el nuevo documento.

Durante la jornada, la municipalidad dio a conocer cómo funciona el DNI para mascotas y realizó el registro de los primeros animales dentro de este sistema. El primer caso inscrito fue el de Hana, una perra de raza golden retriever que asistió acompañada de su dueña. Este registro simbólico dio inicio oficial al nuevo padrón municipal de animales en el distrito de Miraflores.

Beneficios del nuevo DNI para mascotas

El nuevo DNI para mascotas en Miraflores permite una identificación oficial y vinculada de los animales con sus propietarios. El registro virtual es sin costo, mientras que el formato físico, que tiene un costo de S/15, facilitará el acceso a servicios y beneficios municipales para los dueños responsables.

Esta iniciativa surge en respuesta a las estadísticas del Estudio de indicadores demográficos y estimación de la población de animales de compañía, que indican la existencia de aproximadamente 35,295 perros y 11,429 gatos en el distrito, lo que resalta la necesidad de un sistema de registro actualizado.

Además, el DNI permite el acceso a beneficios como descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet y facilita la identificación de los animales en caso de pérdida o situaciones que requieran la intervención de la municipalidad. Asimismo, el área de Salud Animal y Enfermedades Metaxénicas anunció una jornada gratuita de registro de mascotas para el domingo 15 de febrero en el parque Antonio Raimondi.