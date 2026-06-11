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Un grupo de escolares y docentes de la institución educativa Los Pinos N.° 5179 de Puente Piedra pidió al Congreso de la República acelerar la aprobación del Proyecto de Ley 14054, que plantea incorporar en el currículo escolar la enseñanza de la tenencia responsable de mascotas. La medida busca reducir los índices de abandono animal en el país, un problema que afecta a cerca de 6 millones de perros y gatos.

Esta iniciativa, denominada 'Patitas en Acción', fue presentada por el parlamentario Guido Bellido y permanece desde febrero pasado en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento, presidida por Segundo Montalvo, sin que hasta la fecha haya sido debatida para su eventual aprobación o rechazo, según alertó la docente Milagros Trujillo.

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Educar sobre el cuidado de animales

La propuesta busca fomentar desde las aulas el respeto y el cuidado de los animales como parte de la formación educativa en los colegios de todo el país. Para la docente de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, Verónica Carrasco, los niños y adolescentes son un público clave para promover cambios culturales en el trato a las mascotas.

Según explicó a la Agencia Andina, los escolares suelen trasladar estos aprendizajes a sus hogares, lo que los convierte en agentes de cambio dentro de sus propias familias. En esa línea, consideró que la educación puede tener un rol fundamental en la reducción del abandono y maltrato animal a largo plazo.

Iniciativa aún no se debate en el Congreso

Carrasco señaló que algunos estudios sostienen que aproximadamente 420.000 mascotas se extravían cada año en todo el Perú. Esto se debería, principalmente, a deficiencias en la tenencia responsable, ya que muchos dueños sacan a la calle a sus perros sin correa, bajo la creencia de que están bien entrenados, y otros los dejan varias horas del día fuera de casa sin supervisión.

Tras la persistencia del problema, el proyecto que promueve la enseñanza del cuidado de mascotas en las escuelas no es debatido aún en el Congreso. “Pese a los requerimientos realizados por el congresista (Guido Bellido) y sus asesores, aún no obtenemos una respuesta oficial”, apuntó la profesora Trujillo.

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