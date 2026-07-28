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Sociedad

Desde Odría hasta Keiko Fujimori: la familia peruana que confecciona la banda presidencial del Perú desde hace 75 años

Dante Grados, actual responsable, sigue la tradición en la confección de la banda, un proceso manual que requiere al menos 12 días, simbolizando la investidura presidencial y el inicio de un mandato.

La familia Grados ha confeccionado la banda presidencial de Perú desde 1948, manteniendo una tradición artesanal que acompaña a 19 presidentes, incluida Keiko Fujimori.
La familia Grados ha confeccionado la banda presidencial de Perú desde 1948, manteniendo una tradición artesanal que acompaña a 19 presidentes, incluida Keiko Fujimori. | Foto: composición LR
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La banda presidencial que identifica al jefe de Estado en cada ceremonia de transferencia de mando ha sido confeccionada por una misma familia peruana durante más de siete décadas. Desde el primer encargo realizado en el gobierno de Manuel A. Odría, un total de 19 presidentes, incluida la presidenta electa Keiko Fujimori, han recibido esta insignia elaborada por el taller de la familia Grados, que mantiene vigente una tradición artesanal iniciada en 1948.

Cada cambio de gobierno representa un nuevo reto para este taller familiar, donde la confección de la banda presidencial continúa realizándose de manera manual. El proceso demanda precisión, bordados hechos a mano y varios días de trabajo para elaborar una pieza que forma parte de la investidura del presidente de la República y simboliza el inicio de un nuevo mandato.

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La historia de la familia Grados y el origen de la confección de la banda presidencial del Perú

La relación entre la familia Grados y la banda presidencial comenzó en 1948, cuando César Grados Farro recibió el encargo de elaborar la insignia utilizada durante el gobierno de Manuel A. Odría. Desde entonces, el oficio pasó de una generación a otra sin modificar el carácter artesanal del proceso, convirtiéndose en una tradición familiar que ha acompañado distintas etapas de la historia política del país.

En la actualidad, Dante Grados continúa ese legado desde su taller, donde también participan otros integrantes de su familia. Además de las bandas presidenciales, elabora los fajines utilizados por los ministros de Estado, por lo que cada transición gubernamental implica una etapa de preparación para atender los encargos oficiales. A lo largo de su trayectoria, César Grados confeccionó 14 bandas presidenciales, mientras que Dante suma otras ocho.

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Dante Grados, actual encargado del taller familiar, continúa la tradición, fabricando también fajines para ministros. La familia se adapta a los cambios políticos, enfrentando retos en tiempos de sucesión presidencial.

Dante Grados, actual encargado del taller familiar, continúa la tradición, fabricando también fajines para ministros. La familia se adapta a los cambios políticos, enfrentando retos en tiempos de sucesión presidencial.

Cómo se elabora la banda presidencial del Perú: un trabajo artesanal que requiere al menos 12 días

Cada banda presidencial se confecciona completamente a mano mediante técnicas tradicionales de bordado con aguja e hilo sobre bastidor. De acuerdo con Dante Grados, la elaboración de una sola pieza requiere como mínimo 12 días de trabajo continuo. El diseño también incorpora elementos específicos, como el galón de mando exclusivo del presidente de la República, además de variaciones para las bandas destinadas a ministros y ministras.

El taller también ha debido adaptarse a las circunstancias políticas del país. Dante Grados recordó que durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez la familia no recibió el encargo oficial para confeccionar la banda presidencial. En años más recientes, la sucesión de cambios en la Presidencia obligó a atender pedidos en plazos reducidos, incluso con jornadas de trabajo junto a su esposa e hijo para entregar una nueva banda antes de una ceremonia de juramentación. Paralelamente, el taller desarrolla vestimentas bordadas para imágenes religiosas, entre ellas la Virgen de Chapi y el Señor de los Temblores, utilizando las mismas técnicas artesanales que han caracterizado su trabajo durante más de 75 años.

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