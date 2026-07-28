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Política

Keiko Fujimori a las bancadas de oposición: "Pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones"

Luego de jurar al cargo en el Congreso, Keiko Fujimori hizo un llamado a los parlamentarios de la oposición para trabajar en conjunto frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori a las bancadas de oposición: "Pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones"
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"hoy quiero hacer un llamado que llegue a cada rincón de nuestra patria, hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, señaló Keiko Fujimori antes de finalizar su primer mensaje presidencial.

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Con este llamado al diálogo y la unidad política, la presidenta dio inicio a su mandato tras jurar al cargo en el Congreso de la República.

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Durante su intervención ante las bancadas parlamentarias, jefes de Estado extranjeros e invitados internacionales, invocó a trabajar sin distinción ideológica para enfrentar los problemas del país, señalando que se deben buscar "coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo":

Sin embargo, es necesario precisar que los congresistas de oposición se retiraron del hemiciclo, a modo de protesta, antes de que Fujimori brindara su discurso. El grupo del bloque opositor salió del recinto levantando fotografías de las víctimas de las protestas, mientras exigían justicia.

Posteriormente, Keiko Fujimori continuó con su mensaje presidencial y sostuvo que recibe un Estado debilitado por la improvisación, la ineficiencia y la corrupción. Pese a que Fuerza Popular tuvo presencia desde el Parlamento durante los últimos gobiernos.

Detalló también que, según la Contraloría General de la República, tan solo en el año 2023 el Estado perdió más de 24 mil millones de soles (casi el 13% del presupuesto público ejecutado) y que la ineficiencia en el gasto supera los 40 mil millones de soles anuales.

Asimismo, alertó sobre la mayor desigualdad de ingresos de América Latina, el impacto de la extorsión a los emprendedores y la necesidad de combatir la anemia.

Para responder a este panorama, anunció la implementación de dos frentes de emergencia prioritaria: la mitigación del fenómeno El Niño —mediante la descolmatación masiva de ríos y obras de prevención oportuna— y la seguridad ciudadana. En esta última materia, dijo que durante los estados de emergencia las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de orden interno en coordinación con la Policía Nacional.

Para desplegar estas acciones, adelantó que emitirá decretos de urgencia y solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas. Además, mencionó que coordinará con gobiernos subnacionales para tomar las medidas necesarias.

"Para los trabajos de prevención y reconstrucción convocaremos a los gobiernos subnacionales a sumarse a estos esfuerzos. Y para enfrentar la delincuencia, coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público, para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias", sostuvo.

A nivel social y económico, Fujimori mencionó la duplicación del monto de Pensión 65 a S/700 bimestrales para adultos mayores en pobreza extrema, y la creación del programa Jóvenes con Futuro para reducir el desempleo juvenil, así como ampliar la Beca 18.

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