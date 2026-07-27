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Ciencia

Las cucarachas ahora podrían ayudar a salvar vidas: científicos las convierten en aliadas para misiones de rescate

Los expertos de Singapur y Japón crearon trajes acuáticos para que cucarachas, insectos que los fascinan, exploren áreas inaccesibles.

El innovador dispositivo permite que las cucarachas se desplacen bajo el agua y en entornos con poco oxígeno hasta por tres horas, mejorando su autonomía durante emergencias.
El innovador dispositivo permite que las cucarachas se desplacen bajo el agua y en entornos con poco oxígeno hasta por tres horas, mejorando su autonomía durante emergencias. | Foto: National Geographic/mejorada con IA
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Científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) y la Universidad de Waseda (Japón) transformaron a las cucarachas urbanas en aliadas para misiones de búsqueda tras desastres. Los hallazgos, divulgados en Nature Communications, detallan la creación de insectos cíborg capaces de infiltrarse en áreas reducidas o anegadas. La meta principal radica en auxiliar a las cuadrillas de auxilio mediante la exploración de sitios inhabitables.

Para concretar esta hazaña técnica, el grupo diseñó una indumentaria acuática diminuta que suministra aire de forma constante. El profesor Hirotaka Sato, líder del proyecto, sintetizó el avance: "Nuestro nuevo traje para insectos funciona como el tanque de oxígeno utilizado por los buzos humanos". Ese dispositivo extiende la autonomía operativa de los ejemplares durante emergencias extremas.

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¿Cómo funcionan las cucarachas cíborg creadas para misiones de rescate?

Un equipo internacional de investigadores desarrolló una diminuta indumentaria impermeable para insectos cíborg, los cuales portan controladores electrónicos destinados a dirigir su movimiento. Aquella estructura flexible incluye un recipiente transparente fabricado mediante impresión 3D y cuatro conductos de silicona que abastecen de aire a los espiráculos. Dicha innovación otorga a los especímenes la capacidad de desplazarse bajo el agua o en entornos con escaso oxígeno por casi tres horas.

El mecanismo de respiración opera mediante la mezcla de dióxido de manganeso sobre una esponja dentro del tanque con peróxido de hidrógeno diluido. La interacción química produce el elemento vital gradualmente para conservar la actividad del espécimen durante períodos prolongados. Adicionalmente, el ensamblaje destaca por su ligereza, una cualidad indispensable para evitar interferencias con la locomoción habitual del organismo.

Shinjiro Umezu, profesor de la Universidad de Waseda y coautor del trabajo, afirmó que "nuestro enfoque combina una cubierta impermeable y flexible con un generador químico de oxígeno sencillo pero fiable. Esto permite que el insecto conserve su movilidad natural mientras está protegido de un entorno en el que normalmente no podría sobrevivir". Las pruebas en una cucaracha siseante de Madagascar demostraron que la tecnología funciona con éxito al atravesar túneles anegados durante simulaciones de desastre.

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¿Cómo revolucionarán los insectos cíborg las misiones de rescate y la inspección de desastres?

Los científicos destacaron que estos biobots ya cuentan con antecedentes exitosos en emergencias, como ocurrió tras el sismo de magnitud 7,7 en Myanmar durante marzo de 2025. En aquella ocasión, los pequeños exploradores del laboratorio de Hirotaka Sato lograron examinar cavidades entre los escombros fuera del alcance del personal humano o de la maquinaria convencional. El innovador diseño actual aspira a llevar dicha capacidad a entornos anegados o bajo el agua.

La ventaja crucial de este avance frente a los microrrobots radica en el aprovechamiento de la musculatura biológica del propio espécimen. Este mecanismo natural reduce de forma drástica el consumo de energía en comparación con los dispositivos electrónicos tradicionales. De este modo, los especímenes cubren trayectos más largos y se desplazan con agilidad por rendijas, conductos, drenajes o pasajes subterráneos complejos.

El equipo indicó que la tecnología todavía debe evolucionar antes de emplearse en operaciones reales. Los desarrolladores planean integrar sensores de medición ambiental junto con módulos de navegación precisa para recolectar datos clave. En el futuro, prevén adaptar este equipamiento a escarabajos o langostas con el objetivo de supervisar infraestructuras críticas y optimizar la atención ante catástrofes.

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