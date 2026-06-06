¿Desde qué hora operarán el Metropolitano, Línea 1 y corredores durante la segunda vuelta electoral?

ATU anuncia horarios especiales de transporte público para la segunda vuelta electoral del 7 de junio | Composición LR

ATU anuncia horarios especiales de transporte público para la segunda vuelta electoral del 7 de junio | Composición LR

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció horarios especiales para los principales servicios de transporte público durante la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. La medida busca facilitar el traslado de la ciudadanía hacia sus locales de votación y garantizar que los miembros de mesa lleguen a tiempo para la instalación de las mesas de sufragio.

La entidad recomendó a los electores planificar sus viajes con anticipación, revisar las rutas disponibles y salir con suficiente tiempo para evitar inconvenientes durante la jornada electoral.

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Horarios especiales para la segunda vuelta electoral

• Metropolitano: Los servicios regulares A, B y C operarán de 5.00 a. m. a 10.00 p. m. El Expreso 1 funcionará de 6.00 a. m. a 9.00 p. m. y el Expreso 5, de 6.30 a. m. a 5.00 p. m. Los buses alimentadores circularán hasta las 11.00 p. m.

• Lechucero: Mantendrá su horario habitual los días viernes y sábado, de 11.30 p. m. a 4.00 a. m.

• Corredores complementarios: Brindarán servicio de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

• Aerodirecto: Operará en sus rutas y horarios habituales.

• Línea 1 del Metro de Lima y Callao: Funcionará de 5.30 a. m. a 10.00 p. m. con 350 carreras, lo que representa 96 viajes adicionales respecto de un domingo regular. La frecuencia de paso de los trenes variará entre 3,5 y 15 minutos, según la franja horaria.

• Línea 2 del Metro de Lima y Callao: Prestará servicio de 6.00 a. m. a 11.00 p. m. con 290 carreras programadas.

• Transporte regular: Operará de 4.30 a. m. hasta las 12.00 de la medianoche, según la demanda.

• Taxis autorizados: Brindarán servicio durante las 24 horas.

La ATU exhortó a las autoridades electorales a otorgar las facilidades necesarias a los transportistas para que ejerzan su derecho al voto sin afectar la continuidad del servicio. Asimismo, informó que organizó turnos de trabajo en horarios de mañana y tarde para que los conductores puedan cumplir sus labores y acudir a sufragar.