El cuerpo de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, fue hallado en un pozo séptico en Cusco tras 12 días de búsqueda, lo que ha conmocionado a su familia y a la comunidad local. | composición LR

El cuerpo de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, fue hallado en un pozo séptico en Cusco tras 12 días de búsqueda, lo que ha conmocionado a su familia y a la comunidad local. | composición LR

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El caso de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, terminó de la forma más trágica. Luego de casi dos semanas de intensa búsqueda, sus familiares hallaron su cuerpo dentro de un pozo séptico en una chacra abandonada del sector de Belempata-Macamango, en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, en Cusco.

La mujer, natural de Puerto Maldonado, había viajado a Quillabamba para visitar a su hijo de 17 años, quien vivía con su padre, su expareja Ebert Castro Catalán. Sin embargo, su rastro se perdió entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo. La denuncia por desaparición fue presentada el 26 de mayo en la comisaría de Quillabamba.

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PNP sostiene que hijo y expareja son sospechosos

Las investigaciones de la Policía Nacional apuntan como principales sospechosos a la expareja de la víctima y al hijo que ambos tenían en común. Según las diligencias preliminares, ambos desaparecieron tras conocerse el hallazgo del cadáver y permanecieron como no habidos durante varios días.

Uno de los elementos clave que maneja la Policía es un mensaje enviado desde el celular del adolescente a familiares de Rosa, donde afirmaba que la mujer había viajado a España. Esta versión fue descartada por los investigadores, quienes sospechan que se trató de una maniobra para desviar la búsqueda.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, confirmó que las pesquisas también revelaron que el exconviviente negó inicialmente haber tenido contacto con Rosa antes de su desaparición. Sin embargo, imágenes de cámaras de videovigilancia demostrarían lo contrario. Además, las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba graves lesiones en el cráneo.

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Familia exige que se investigue feminicidio

El hallazgo se produjo en una propiedad vinculada al entorno familiar de la expareja, un lugar que, según las investigaciones, era plenamente conocido por él. La familia sostiene que desde el inicio advirtió a la Policía sobre sus sospechas y cuestionó la demora en las acciones de búsqueda.

Karina Candia, hermana de la víctima, aseguró que existían antecedentes de violencia y conflictos previos con el exconviviente. Por ello, exigen que el caso no sea tratado como homicidio simple, sino como feminicidio.

En medio de la presión familiar y el avance de las investigaciones, Ebert Castro Catalán se entregó a la Policía acompañado de su abogado, luego de que se emitiera una orden de detención preliminar por 7 días. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer la posible participación del hijo de la víctima y determinar si hubo encubrimiento de terceros. Sus familiares demandan justicia y la máxima sanción para los responsables.

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