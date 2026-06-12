HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko sería presidenta y Alfredo Torres aclara todo en vivo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Madre desaparecida en Cusco fue hallada muerta tras 12 días: expareja e hijo son los principales sospechosos

Rosa Candia Cárdenas desapareció el 25 de mayo tras visitar a su hijo adolescente. Familiares exigen que el caso sea investigado como feminicidio, debido a antecedentes de violencia, mientras el exconviviente se entregó tras una orden de detención preliminar.

El cuerpo de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, fue hallado en un pozo séptico en Cusco tras 12 días de búsqueda, lo que ha conmocionado a su familia y a la comunidad local.
El cuerpo de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, fue hallado en un pozo séptico en Cusco tras 12 días de búsqueda, lo que ha conmocionado a su familia y a la comunidad local. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El caso de Rosa Candia Cárdenas, de 36 años, terminó de la forma más trágica. Luego de casi dos semanas de intensa búsqueda, sus familiares hallaron su cuerpo dentro de un pozo séptico en una chacra abandonada del sector de Belempata-Macamango, en el distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, en Cusco.

La mujer, natural de Puerto Maldonado, había viajado a Quillabamba para visitar a su hijo de 17 años, quien vivía con su padre, su expareja Ebert Castro Catalán. Sin embargo, su rastro se perdió entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de mayo. La denuncia por desaparición fue presentada el 26 de mayo en la comisaría de Quillabamba.

TE RECOMENDAMOS

LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

PUEDES VER: Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

lr.pe

PNP sostiene que hijo y expareja son sospechosos

Las investigaciones de la Policía Nacional apuntan como principales sospechosos a la expareja de la víctima y al hijo que ambos tenían en común. Según las diligencias preliminares, ambos desaparecieron tras conocerse el hallazgo del cadáver y permanecieron como no habidos durante varios días.

Uno de los elementos clave que maneja la Policía es un mensaje enviado desde el celular del adolescente a familiares de Rosa, donde afirmaba que la mujer había viajado a España. Esta versión fue descartada por los investigadores, quienes sospechan que se trató de una maniobra para desviar la búsqueda.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, confirmó que las pesquisas también revelaron que el exconviviente negó inicialmente haber tenido contacto con Rosa antes de su desaparición. Sin embargo, imágenes de cámaras de videovigilancia demostrarían lo contrario. Además, las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba graves lesiones en el cráneo.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

lr.pe

Familia exige que se investigue feminicidio

El hallazgo se produjo en una propiedad vinculada al entorno familiar de la expareja, un lugar que, según las investigaciones, era plenamente conocido por él. La familia sostiene que desde el inicio advirtió a la Policía sobre sus sospechas y cuestionó la demora en las acciones de búsqueda.

Karina Candia, hermana de la víctima, aseguró que existían antecedentes de violencia y conflictos previos con el exconviviente. Por ello, exigen que el caso no sea tratado como homicidio simple, sino como feminicidio.

En medio de la presión familiar y el avance de las investigaciones, Ebert Castro Catalán se entregó a la Policía acompañado de su abogado, luego de que se emitiera una orden de detención preliminar por 7 días. Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer la posible participación del hijo de la víctima y determinar si hubo encubrimiento de terceros. Sus familiares demandan justicia y la máxima sanción para los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
"La sensibilidad de Martín Chambi parte de su origen; no era un fotógrafo turista, él se integraba con el pueblo”

"La sensibilidad de Martín Chambi parte de su origen; no era un fotógrafo turista, él se integraba con el pueblo”

LEER MÁS
Gobernador del Cusco cuestiona legitimidad electoral y exige reconciliación nacional urgente

Gobernador del Cusco cuestiona legitimidad electoral y exige reconciliación nacional urgente

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en esta región del Perú: ofrecerá estudios de ingeniería, tecnología, salud y más

Oficial | Crean nueva universidad nacional en esta región del Perú: ofrecerá estudios de ingeniería, tecnología, salud y más

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caída global de Facebook e Instagram este 12 de junio: servidor principal no carga en dispositivos

Caída global de Facebook e Instagram este 12 de junio: servidor principal no carga en dispositivos

LEER MÁS
Marcha 'La toma de Lima': ¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

Marcha 'La toma de Lima': ¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha en el Centro de Lima

Estas universidades tendrán clases virtuales este viernes 12 de junio por marcha en el Centro de Lima

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025