Exministro de José Jerí formará parte del Gabinete de Keiko Fujimori. Foto: captura TV Perú.

Exministro de José Jerí formará parte del Gabinete de Keiko Fujimori. Foto: captura TV Perú.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El abogado Ernesto Álvarez asumió el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) tras confirmarse su integración al Gabinete Ministerial liderado por Keiko Fujimori.

El jurista asume el despacho ministerial con el encargo de conducir el sector justicia en el inicio del nuevo periodo gubernamental.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo…