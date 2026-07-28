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Política

Ernesto Álvarez, expremier de José Jerí, juró como ministro de Justicia de Keiko Fujimori

El expremier de José Jerí, el abogado Ernesto Álvarez, juró como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La ceremonia de juramentación se realizó en Palacio de Gobierno.

Exministro de José Jerí formará parte del Gabinete de Keiko Fujimori. Foto: captura TV Perú.
Exministro de José Jerí formará parte del Gabinete de Keiko Fujimori. Foto: captura TV Perú.
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El abogado Ernesto Álvarez asumió el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) tras confirmarse su integración al Gabinete Ministerial liderado por Keiko Fujimori.

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El jurista asume el despacho ministerial con el encargo de conducir el sector justicia en el inicio del nuevo periodo gubernamental.

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