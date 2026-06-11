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Joven es asesinado por un grupo de siete sujetos en San Martín de Porres: investigan presunto ajuste de cuentas

La Policía Nacional investiga un presunto ajuste de cuentas por el enfrentamiento de barras que existe en la zona.

Las autoridades investigan el móvil del crimen, el cual estaría relacionado a disputas entre barristas.
Las autoridades investigan el móvil del crimen, el cual estaría relacionado a disputas entre barristas. | Composición LR
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Gianpier Emilio Sánchez Villanueva, de 31 años, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas relacionado con disputas entre grupos de barristas por el control de la zona de Valdiviezo.

El ataque ocurrió alrededor de las 10.30 p. m. en la calle John F. Kennedy, ubicada en el mencionado sector. De acuerdo con información policial y testimonios de vecinos, la víctima fue interceptada por un grupo de siete sujetos que primero la agredieron físicamente y luego le dispararon en plena vía pública.

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Los residentes de la zona señalaron haber escuchado al menos tres disparos durante el ataque. Debido a la gravedad de las heridas, Sánchez Villanueva quedó tendido sobre el pavimento mientras los agresores escapaban del lugar.

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Víctima fue trasladada al hospital Cayetano Heredia

Personal de serenazgo acudió a la emergencia y brindó los primeros auxilios al joven, quien aún presentaba signos vitales. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital Cayetano Heredia, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de los impactos de bala.

Fuentes policiales indicaron que la víctima no era conocida en el sector, pues vecinos de Valdiviezo manifestaron no reconocerlo como residente de la zona.

Policía apunta a disputa entre barristas

Según las primeras diligencias, el móvil del crimen estaría vinculado a una rivalidad entre grupos de hinchas que disputan la hegemonía en este sector de San Martín de Porres. Para los investigadores, la forma en que actuaron los atacantes evidenciaría un posible ajuste de cuentas.

Los vecinos señalaron que Valdiviezo mantiene una fuerte tradición ligada al fútbol y a las barras deportivas. Como muestra de ello, diversas viviendas y muros de la calle John F. Kennedy presentan pintas alusivas a distintos equipos y agrupaciones de hinchas.

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Testigo clave para la investigación

Una joven que acompañaba a Sánchez Villanueva al momento del ataque permaneció en la escena e intentó auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia. Su testimonio fue recogido por los agentes y sería fundamental para reconstruir los hechos e identificar a los responsables.

Efectivos de la comisaría de Condevilla y de la Depincri de San Martín de Porres realizaron el acordonamiento de la zona para el levantamiento de evidencias, entre ellas, casquillos de bala hallados en la escena del crimen.

La Policía continúa con las pesquisas y analiza las declaraciones de los vecinos, así como registros de cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de identificar y capturar a los siete implicados en el homicidio.

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