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Gian Marco, Karen Schwarz, Michelle Soifer y más artistas peruanos dejan conmovedores mensajes por Fiestas Patrias: “Todos somos pueblo”

Gian Marco y otros artistas expresaron su gratitud hacia su país, invitando a celebrar su diversidad cultural y a abrazar todas las razas y tradiciones de Perú en las Fiestas Patrias.


Artistas celebran el aniversario de Perú en redes. Fotos: Instagram
Artistas celebran el aniversario de Perú en redes. Fotos: Instagram
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El Perú está de fiesta y los artistas nacionales no quisieron que esta fecha pasara desapercibida. Por eso, mediante sus redes sociales, dejaron diversos mensajes para celebrar los 205 aniversarios de nuestra Independencia y también por todo lo bueno que nos une, pero también para promover el respeto ante nuestras diferencias.

Por ejemplo, Gian Marco se mostró agradecido por nacer en un país como Perú, sin embargo, hizo un llamado a que abracemos nuestras diferencias. “Es un lugar donde aprendí tantas cosas. Un lugar que recorrí con música. Es un lugar que me enseño a ser lo que soy. Hoy, en estas Fiestas Patrias, celebremos al Perú con todos sus colores, con todas sus razas, con todas sus formas. Al final, todos somos lo mismo. Todos somos pueblo y nada nos separa. Que el futuro sea siempre mejor”, manifestó.

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Artistas celebran las Fiestas Patrias

Desde España, Karen Schwarz no tuvo mejor idea que rendir un homenaje al Perú bailando con sus hijas, producto de su matrimonio con Ezio Oliva, el famoso festejo peruano 'Ritmo, Color y Sabor', compuesto por Amador Ballumbrosio y popularizado por la gran cantante Eva Ayllón. “Qué bonito es ser peruanas”, expresó la conductora de televisión.

La actriz Gianella Neyra festejó este aniversario peruano con un video, donde aparece bailando diversos ritmos nacionales. “Te llevo donde voy, siempre conmigo, mi querido Perú. Felices Fiestas Patrias. Estos días son para agradecer y celebrar nuestras raíces, nuestras tradiciones y el amor por esta tierra que tanto nos da. Feliz descanso a todos los que hacen una pausa entre tanto trabajo para disfrutar en familia con gratitud y con mucho orgullo de ser peruanos”, escribió en su Instagram.

Las cantantes de Papillón, vestidas con la camiseta de la ‘Blanquirroja’, sorprendieron a su público al compartir un video de ellas bailando canciones de la costa, sierra y selva. “Un recorrido por las tres regiones del Perú a través de su música. Porque nuestra diversidad se canta, se baila y se celebra”, es el mensaje que compartieron este 28 de julio.

La cantante Michelle Soifer decidió festejar las Fiestas Patrias al ritmo de Milena Warthon, acompañada de una bella niña. “Hay cosas que se heredan sin necesidad de decir una sola palabra: el orgullo por nuestras raíces, el amor por nuestra cultura y la alegría de ser peruanos. Que ese amor por nuestra costa, sierra y selva siga pasando de generación en generación, porque no hay nada más bonito que celebrar quiénes somos. ¡Felices Fiestas Patrias!”, expresó la exchica reality.

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