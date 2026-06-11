HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez y Belmont rompe su silencio | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Policía acusado de agredir a su expareja en Huaraz continuaría en actividad: “Temo por mi vida”

La víctima alertó que el efectivo PNP Iván Fructuoso Granados seguiría cumpliendo funciones en la comisaría de San Marcos (Áncash), pese a haberla atacado brutalmente el pasado 7 de mayo.

Agente de la PNP fue denunciado por agredir a su expareja en Huaraz
Agente de la PNP fue denunciado por agredir a su expareja en Huaraz | Composición LR / Latina
Escuchar
Resumen
Compartir

Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Roosevelt Iván Fructuoso Granados, fue denunciado por su expareja Jacqueline Bárbara Arias por agredirla físicamente en la ciudad de Huaraz, región Áncash. La víctima afirmó que no es la primera vez que sufre un ataque por parte del agente y alertó que teme por su vida, debido a que el uniformado continuaría trabajando en la comisaría de San Marcos, pese a la gravedad del caso.

Acompañada de su abogado, Arias también señaló que la investigación fiscal habría comenzado un mes después de haberse registrado el acto violento, lo que genera preocupación entre los familiares de la víctima. En tanto, la PNP informó que no puede adoptar medidas administrativas hasta que el Ministerio Público emita un resultado formal en la investigación.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPARENCIA DESMIENTE A ALFREDO TORRES | ¿KEIKO ACEPTARÁ PERDER? ANÍBAL TORRES EN VIVO| ARDE TROYA

PUEDES VER: Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

lr.pe

Violencia constante

El ataque contra la mujer se habría registrado el 7 de mayo. Según contó la víctima a Latina Noticias, el efectivo policial la citó en su domicilio y la golpeó en repetidas ocasiones en diversas partes del cuerpo. En su intento por escapar de la agresión, se escondió debajo del lavadero de la vivienda, lo que habría llevado al agente a hincarle el brazo con un cuchillo.

Arias afirmó que esta no es la primera vez que es violentada por el agente PNP, ya que en otra ocasión incluso la agredió delante de su hija. “Temo por mi vida y, si en algún caso me llegara a pasar algo, solamente él sería el único culpable porque desde hace mucho tiempo me ha venido amenazando”, indicó entre sollozos la víctima.

Intervención de autoridades

Pese a la gravedad de la denuncia, la investigación del Ministerio Público recién habría comenzado en junio, un mes después del ataque, tras la toma de la declaración del imputado. Además, el policía acusado continuaría trabajando en la comisaría de San Marcos, en la provincia de Yungay, según alertó la víctima.

De acuerdo con el medio, el general Eduan Díaz, jefe de la región policial de Áncash, señaló que la institución no puede tomar medidas administrativas hasta que la Fiscalía emita un resultado formal en la investigación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

LEER MÁS
Detonan fuerte artefacto explosivo en casa de adultos mayores en Arequipa: "No hicimos daño a nadie"

Detonan fuerte artefacto explosivo en casa de adultos mayores en Arequipa: "No hicimos daño a nadie"

LEER MÁS
Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Joven es asesinado por un grupo de siete sujetos en San Martín de Porres: investigan presunto ajuste de cuentas

Joven es asesinado por un grupo de siete sujetos en San Martín de Porres: investigan presunto ajuste de cuentas

LEER MÁS
Condenan a 4 años de prisión a personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral 2026

Condenan a 4 años de prisión a personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral 2026

LEER MÁS
Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

LEER MÁS
Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

Revoredo: “Si (los delincuentes) sacan sus armas, les vamos a devolver lo mismo”

LEER MÁS
Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

Denuncian que policía agredió a escolar frente a sus compañeros en colegio de San Martín de Porres

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025