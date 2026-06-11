Policía acusado de agredir a su expareja en Huaraz continuaría en actividad: “Temo por mi vida”

Agente de la PNP fue denunciado por agredir a su expareja en Huaraz | Composición LR / Latina

Agente de la PNP fue denunciado por agredir a su expareja en Huaraz | Composición LR / Latina

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Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Roosevelt Iván Fructuoso Granados, fue denunciado por su expareja Jacqueline Bárbara Arias por agredirla físicamente en la ciudad de Huaraz, región Áncash. La víctima afirmó que no es la primera vez que sufre un ataque por parte del agente y alertó que teme por su vida, debido a que el uniformado continuaría trabajando en la comisaría de San Marcos, pese a la gravedad del caso.

Acompañada de su abogado, Arias también señaló que la investigación fiscal habría comenzado un mes después de haberse registrado el acto violento, lo que genera preocupación entre los familiares de la víctima. En tanto, la PNP informó que no puede adoptar medidas administrativas hasta que el Ministerio Público emita un resultado formal en la investigación.

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Violencia constante

El ataque contra la mujer se habría registrado el 7 de mayo. Según contó la víctima a Latina Noticias, el efectivo policial la citó en su domicilio y la golpeó en repetidas ocasiones en diversas partes del cuerpo. En su intento por escapar de la agresión, se escondió debajo del lavadero de la vivienda, lo que habría llevado al agente a hincarle el brazo con un cuchillo.

Arias afirmó que esta no es la primera vez que es violentada por el agente PNP, ya que en otra ocasión incluso la agredió delante de su hija. “Temo por mi vida y, si en algún caso me llegara a pasar algo, solamente él sería el único culpable porque desde hace mucho tiempo me ha venido amenazando”, indicó entre sollozos la víctima.

Intervención de autoridades

Pese a la gravedad de la denuncia, la investigación del Ministerio Público recién habría comenzado en junio, un mes después del ataque, tras la toma de la declaración del imputado. Además, el policía acusado continuaría trabajando en la comisaría de San Marcos, en la provincia de Yungay, según alertó la víctima.

De acuerdo con el medio, el general Eduan Díaz, jefe de la región policial de Áncash, señaló que la institución no puede tomar medidas administrativas hasta que la Fiscalía emita un resultado formal en la investigación.

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