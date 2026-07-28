Luis Dyer es el nuevo ministro de Salud en el gobierno de Keiko Fujimori
El empresario vinculado a la agroindustria y exjefe de personeros de Fuerza Popular asumió la cartera de Salud en el primer gabinete de la presidenta Keiko Fujimori.
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Luis Dyer es el nuevo presidente de Salud. Foto: captura de pantalla
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Luis Dyer juró como titular del Ministerio de Salud este martes, en la ceremonia de instalación del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. Fue jefe del comando de personeros de Fuerza Popular durante la última campaña electoral.
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