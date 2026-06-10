Nueva universidad nacional tendrá especialidad en Inteligencia Artificial | Composición LR / Andina

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El Gobierno peruano oficializó la creación de la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE) en la región Cusco. El nuevo centro de estudios tendrá su sede principal en el distrito cusqueño de Yauri y contará con cinco facultades, según la Ley 32638, aprobada por el Congreso de la República y publicada este 10 de junio en el Diario Oficial El Peruano.

Las facultades que tendrá la UNITE en Cusco

De acuerdo con la norma, la universidad contará con cinco facultades:

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Ingeniería Minera, Geológica y Metalúrgica Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales Ingeniería y Tecnologías Aplicadas Ciencias Agropecuarias y Veterinarias Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural

Carreras de la nueva universidad en Cusco

La primera facultad tendrá las escuelas profesionales de ingeniería de minas, geología y metalurgia, mientras que la de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales incluirá las carreras de ingeniería ambiental e hidráulica y gestión de recursos naturales.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería y Tecnologías Aplicadas ofrecerá las especialidades de ingeniería civil, industrial y de sistemas e inteligencia artificial; y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Veterinarias, las de ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria y zootecnia.

Por último, la Facultad de Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural ofrecerá las carreras de ciencias sociales, con mención en interculturalidad; economía, administración, contabilidad y gestión empresarial, y medicina humana.

La norma señala que la UNITE podría ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales, nacionales e internacionales, conforme a las exigencias de calidad universitaria establecidas por ley.

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