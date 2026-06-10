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Sociedad

Oficial | Crean nueva universidad nacional en esta región del Perú: ofrecerá estudios de ingeniería, tecnología, salud y más

Entre su oferta educativa, la casa de estudios superiores ofrecerá especialidades en inteligencia artificial, zootecnia e ingeniería ambiental e hidráulica.

Nueva universidad nacional tendrá especialidad en Inteligencia Artificial
Nueva universidad nacional tendrá especialidad en Inteligencia Artificial | Composición LR / Andina
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El Gobierno peruano oficializó la creación de la Universidad Nacional Intercultural Tecnológica de Espinar (UNITE) en la región Cusco. El nuevo centro de estudios tendrá su sede principal en el distrito cusqueño de Yauri y contará con cinco facultades, según la Ley 32638, aprobada por el Congreso de la República y publicada este 10 de junio en el Diario Oficial El Peruano.

PUEDES VER: Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

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Las facultades que tendrá la UNITE en Cusco

De acuerdo con la norma, la universidad contará con cinco facultades:

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  1. Ingeniería Minera, Geológica y Metalúrgica
  2. Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales
  3. Ingeniería y Tecnologías Aplicadas
  4. Ciencias Agropecuarias y Veterinarias
  5. Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural

Carreras de la nueva universidad en Cusco

La primera facultad tendrá las escuelas profesionales de ingeniería de minas, geología y metalurgia, mientras que la de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales incluirá las carreras de ingeniería ambiental e hidráulica y gestión de recursos naturales.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería y Tecnologías Aplicadas ofrecerá las especialidades de ingeniería civil, industrial y de sistemas e inteligencia artificial; y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Veterinarias, las de ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria y zootecnia.

Por último, la Facultad de Ciencias Sociales, Gestión y Salud Intercultural ofrecerá las carreras de ciencias sociales, con mención en interculturalidad; economía, administración, contabilidad y gestión empresarial, y medicina humana.

La norma señala que la UNITE podría ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales, nacionales e internacionales, conforme a las exigencias de calidad universitaria establecidas por ley.

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