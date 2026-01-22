HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
"La verdad y la justicia deben llegar”, demanda padre de bombero fallecido en el accidente del Jorge Chávez en 2022

El Ministerio Público solicitó 5 años y 5 meses de prisión para diez personas, entre personal de Corpac y Lima Airport Partners (LAP), por presunta negligencia que ocasionó el accidente en el que murieron tres bomberos.

Don Ángel Torres aguarda justicia desde el 2022. Foto: Roger Jesús Rodríguez Almera / Reporte Rápido - Tarapoto
Don Ángel Torres aguarda justicia desde el 2022. Foto: Roger Jesús Rodríguez Almera / Reporte Rápido - Tarapoto

Con información de Roger Jesús Rodríguez Almera.

El avance de la justicia da un poco de tranquilidad a Don Ángel Torres, padre de uno de los tres bomberos fallecidos en la tragedia del 18 de noviembre de 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La Fiscalía presentó la acusación donde solicita 5 años y 5 meses de prisión contra los presuntos responsables: siete controladores de Corpac y cuatro trabajadores de Lima Airport Partners (LAP).

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Don Ángel es papá del bombero Ángel Torres García. Aún tiene fresco el recuerdo de aquella trágica tarde, cuando el camión de bomberos que hacía un ejercicio de simulacro colisionó contra un avión. Por la presunta negligencia, la fiscalía imputa el delito de homicidio culposo agravado en agravio de Ángel Torres García, Nicolás André Santa Gadea Morales y Manuel Hugo Villanueva Alarcón. Ahora vendrá la etapa de juicio.

Desde la ciudad de Tarapoto (región San Martín), Don Ángel explicó los trabajadores acusados tenían el control total de las operaciones en la torre y contaban con las facilidades para alertar oportunamente al Cuerpo General de Bomberos. Sin embargo, ello no ocurrió. “Ellos tenían todo para evitar que esto pase, pero no hicieron nada”, denunció.

Bomberos fallecieron en el servicio

El padre recordó que los bomberos fallecidos eran jóvenes comprometidos con su labor, que salieron a cumplir su misión sin imaginar que encontrarían la muerte. “Eran muchachos que han salido a prestar servicio hasta la última consecuencia, hasta encontrar la muerte en su trabajo, luchando, prestando su servicio”.

Asimismo, cuestionó que se haya pretendido responsabilizar a los bomberos por lo ocurrido y rechazó cualquier intento de desviar la atención de los verdaderos responsables. “Los bomberos no son los culpables, ellos son los primeros en llegar y los últimos en ser reconocidos. Trabaja ad honorem (...) hay veces vuelven, otras no”, expresó con indignación.

Exmiembro de la Policía Nacional, con más de 32 años de servicio, Don Ángel afirmó haber inculcado a su hijo el amor por la institución y el deber con la sociedad. “Mi hijo fue un bombero responsable, cumplidor y entregado a su misión”, señaló.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación, a quienes reconoció como fundamentales para visibilizar el caso y mantener viva la exigencia de justicia. También pidió que las investigaciones continúen y que se establezca una indemnización justa para las familias afectadas. “Nada devolverá a mis hijos, pero la verdad y la justicia deben llegar”, concluyó.

