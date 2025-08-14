Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

En trabajos culminados se encuentran los mantenimientos de los aeropuertos de Jauja (Junín), Caballococha (Loreto) y Puerto Esperanza (Ucayali) | Andina

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) planea invertir en este 2025 más de S/190 millones en equipamiento aeroportuario y de navegación aérea, el monto más alto ejecutado en ese rubro en los últimos 20 años, según la presidenta del Directorio de dicha entidad Tabata Vivanco.

En una reunión con representantes de entidades públicas y privadas, la funcionaria detalló que al cierre de julio de 2025, se han invertido más de S/90 millones, cifra que supera a toda la ejecución presupuestal anual registrada desde el 2005. En contraste, durante el 2024 se destinaron apenas S/18 millones a estos rubros, menos de una décima parte de lo que se invertiría este año.

Entre los trabajos culminados se encuentran los mantenimientos de los aeropuertos de Jauja (Junín), Caballococha (Loreto) y Puerto Esperanza (Ucayali). En los próximos días finalizarán las labores en el aeropuerto de Jaén (Cajamarca) y esta semana se iniciarán en el de Tingo María. Además, en las próximas semanas comenzarán los trabajos de mantenimiento por emergencia en los pavimentos del umbral de la pista del aeropuerto del Cusco, sin interrumpir las operaciones aéreas.

Por su parte, en el aeropuerto Jorge Chávez se están desarrollando proyectos como la instalación de un nuevo sistema de luces en la pista antigua, fibra óptica, radar secundario monopulso, sistema de comunicación y mensajería aeronáuticas y vigilancia de superficie.

Adicionalmente, como parte del Convenio de Administración de Recursos firmado con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se implementarán los sistemas de radioayudas ILS/DME para los aeropuertos de Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Tacna, Tarapoto y Trujillo y de ayudas luminosas para los de Puerto Maldonado, Talara, Tarapoto y Tumbes.

Del mismo modo, la instalación de equipos de equipos de meteorología AWOS para los terminales aéreos de Chiclayo, Pisco, Tarapoto y Trujillo, así como de Comunicaciones VSAT para los de Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Talara y Cajamarca.

En la reunión participaron los representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público Transporte (Ositran), de PromPerú y de la Municipalidad Provincial del Callao.

También las empresas concesionarias Lima Aiport Partners (LAP), Aeropuertos del Perú (AdP) y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP). Además, de las aerolíneas Latam Airlines e Iberia, así como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Cámara de Comercio de Lima.