Reportan cancelación de vuelos por problemas en el sistema de radar del aeropuerto Jorge Chávez
Corpac activó medidas de contingencia tras una falla técnica en la torre de control, lo que viene generando retrasos y la cancelación de vuelos.
En las últimas horas se han reportado inconvenientes en el sistema de radar del aeropuerto, situación que viene siendo atendida por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), entidad encargada de la operación de la torre de control. Debido a esto, varios pasajeros han reportado cancelación de vuelos con destino a Tumbes y Cusco.
Ante esta falla técnica, han activado medidas de contingencia con el objetivo de mantener la seguridad de las operaciones aéreas. No obstante, estas acciones podrían ocasionar retrasos en la salida y llegada de algunos vuelos nacionales e internacionales.
Cancelan vuelos hacia Lim por fallas en el sistema. Foto: Corpac
Frente a este escenario, se recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos y evitar contratiempos en el aeropuerto. Las autoridades indicaron que continuarán informando de manera oportuna sobre cualquier novedad relacionada con la normalización del sistema y el desarrollo de las operaciones aéreas.