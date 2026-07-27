Jair Manrique de Ahora Nación: "Me buscaron para ofrecerme cargos en el oficialismo"

Jair Manrique de Ahora Nación: "Me buscaron para ofrecerme cargos en el oficialismo"

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Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, comentó, en entrevista a Canal N, que desde el oficialismo le ofrecieron cargos, sin embargo, él los rechazó.

Al ser consultado sobre quién le presentó esa oferta, él prefirió no decir nombres por respeto.

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"Me buscaron para ofrecerme incluso cargos en el oficialismo. Hay un límite para mí que yo no tolero y que no voy a cruzar y es el fujimorismo", contó.

Precisó que él es de centro derecha, pero no un mercantilista ni entreguista. "No me considero a una persona que vende sus principios a cambio de beneficios personales. Era un límite que no iba a cruzar", dijo.

Consideró que no está mal negociar o llegar a acuerdos, pero que no irá contra sus principios personales y valores únicamente por un beneficio personal.

Sobre la coalición que integra su bancada, resaltó que tiene coincidencias programáticas con el bloque y adelantó que le gustaría integrar la Comisión de Ciencia y Tecnología o la Comisión de Modernización del Estado.

Jair Manrique sobre la elección al Senado: “Ha sido al estilo de los noventa”

Por otro lado, se pronunció sobre la elección al Senado y consideró que fue “al estilo de los noventa” debido a que no se permitió el acceso a la prensa.

“Por ejemplo, por qué vemos las fotos de Silvana (Robles) que no se ven bien, se ven pixeleadas. Eso es porque no permitieron el acceso a la prensa y solo se transmitió por el canal del Congreso y eso le dice a la población “oye, hay algo que están escondiendo”, anotó y recordó que fue Keiko Fujimori quien dijo que “gobernaría como su padre”.

También remarcó que había un “riesgo autoritario” si el fujimorismo ganaba la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputada.