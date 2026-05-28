Indecopi subastará casas, oficinas y terrenos desde S/20.000 en Lima, Cusco y otras regiones del Perú este 29 de mayo: ¿cómo participar?
El evento comenzará a las 8:50 a. m. en la sede de Indecopi en San Borja, Lima. Se podrán adquirir propiedades en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco por precios accesibles.
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La Unidad de Ejecución Coactiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una nueva subasta pública de bienes para este viernes 29 de mayo. En total, se rematarán 42 inmuebles —entre casas, terrenos, oficinas y hasta estacionamientos— desde un monto base de S/20.000, ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Estos bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que incumplieron con el pago de las multas impuestas por afectar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.
El evento iniciará formalmente a las 8:50 a. m. y se llevará a cabo en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire N.° 384, distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá. En esta nota te presentamos la lista de algunos de los inmuebles disponibles y cómo puedes participar de este remate.
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¿Qué inmuebles rematará Indecopi este 29 de mayo?
Entre las principales oportunidades destacan un estacionamiento desde S/20.269, un depósito desde S/2.425,50 y un terreno desde S/32.537,61 ubicados en distintas ciudades del país. Si deseas conocer más inmuebles disponibles y revisar el catálogo completo del remate, puedes ingresar AQUÍ.
Azotea en Lima - San Miguel
- Ubicación: Sección N.° 28 – techo (azotea), jirón El Solitario de Sayán número 305, urbanización Maranga 4.ª etapa, San Miguel, Lima, Lima
- Área de terreno: 11.84 m²
- Precio base: S/16.974,35
Departamento en San Miguel
- Ubicación: Conjunto Habitacional Julio C. Tello, dpto. 501, edf. Pis. / ref. C Grupo A2, San Miguel, Lima, Lima
- Área de terreno: 101.20 m²
- Precio base: S/33.749,52
Oficina en Callao
- Ubicación: Avenida Sáenz Peña número 311, oficina 23, Callao, Callao
- Área de terreno: 32.95 m²
- Precio base: S/50.856,04
Terreno en Lurín
- Ubicación: Jirón Los Pescadores n.º 689, piso 1, Lurín, Lima, Lima
- Área de terreno: 30.51 m²
- Precio base: S/32.537,61
Depósito en Trujillo
- Ubicación: Depósito 1, calle Jaime Martínez de Compagnon num. 806 812, urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad
- Área de terreno: 1.472 m²
- Precio base: S/2.425,50
Estacionamiento en La Libertad
- Ubicación: Estacionamiento 16, MZ F, lote 08, urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad
- Área de terreno: 12.76 m²
- Precio base: S/20.269,59
Casa en Cusco
- Ubicación: Programa de Vivienda Ttio, Mz. "J-2", lote 18 - Wanchaq, Cusco, Cusco
- Área de terreno: 150.00 m²
- Precio base: S/56.406,57
¿Cómo participar en esta subasta de Indecopi?
Si estás interesado en adquirir alguno de los inmuebles, debes cumplir rigurosamente con los siguientes requisitos el día del evento:
- Preséntate al menos 20 minutos antes de la hora de inicio portando tu DNI vigente.
- Acredita un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseas adquirir. Esto se puede presentar en efectivo o mediante un cheque de gerencia a nombre de Indecopi.
- En caso de asistir en representación de otra persona (natural o jurídica), es obligatorio presentar un poder vigente inscrito en Registros Públicos.
Puedes comunicarte directamente con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al teléfono 985 646 910 o escribir a los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.