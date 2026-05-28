Los interesados a esta subasta de Indecopi deberán presentarse con DNI vigente y acreditar al menos el 10 % del valor del inmueble. | Foto: composición LR

Los interesados a esta subasta de Indecopi deberán presentarse con DNI vigente y acreditar al menos el 10 % del valor del inmueble. | Foto: composición LR

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La Unidad de Ejecución Coactiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció una nueva subasta pública de bienes para este viernes 29 de mayo. En total, se rematarán 42 inmuebles —entre casas, terrenos, oficinas y hasta estacionamientos— desde un monto base de S/20.000, ubicados en Lima, La Libertad, Lambayeque y Cusco. Estos bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que incumplieron con el pago de las multas impuestas por afectar los derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

El evento iniciará formalmente a las 8:50 a. m. y se llevará a cabo en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire N.° 384, distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canadá. En esta nota te presentamos la lista de algunos de los inmuebles disponibles y cómo puedes participar de este remate.

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¿Qué inmuebles rematará Indecopi este 29 de mayo?

Entre las principales oportunidades destacan un estacionamiento desde S/20.269, un depósito desde S/2.425,50 y un terreno desde S/32.537,61 ubicados en distintas ciudades del país. Si deseas conocer más inmuebles disponibles y revisar el catálogo completo del remate, puedes ingresar AQUÍ.

Azotea en Lima - San Miguel

Ubicación: Sección N.° 28 – techo (azotea), jirón El Solitario de Sayán número 305, urbanización Maranga 4.ª etapa, San Miguel, Lima, Lima

Sección N.° 28 – techo (azotea), jirón El Solitario de Sayán número 305, urbanización Maranga 4.ª etapa, San Miguel, Lima, Lima Área de terreno: 11.84 m²

11.84 m² Precio base: S/16.974,35

Departamento en San Miguel

Ubicación: Conjunto Habitacional Julio C. Tello, dpto. 501, edf. Pis. / ref. C Grupo A2, San Miguel, Lima, Lima

Conjunto Habitacional Julio C. Tello, dpto. 501, edf. Pis. / ref. C Grupo A2, San Miguel, Lima, Lima Área de terreno: 101.20 m²

101.20 m² Precio base: S/33.749,52

Oficina en Callao

Ubicación: Avenida Sáenz Peña número 311, oficina 23, Callao, Callao

Avenida Sáenz Peña número 311, oficina 23, Callao, Callao Área de terreno: 32.95 m²

32.95 m² Precio base: S/50.856,04

Terreno en Lurín

Ubicación: Jirón Los Pescadores n.º 689, piso 1, Lurín, Lima, Lima

Jirón Los Pescadores n.º 689, piso 1, Lurín, Lima, Lima Área de terreno: 30.51 m²

30.51 m² Precio base: S/32.537,61

Depósito en Trujillo

Ubicación: Depósito 1, calle Jaime Martínez de Compagnon num. 806 812, urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad

Depósito 1, calle Jaime Martínez de Compagnon num. 806 812, urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad Área de terreno: 1.472 m²

1.472 m² Precio base: S/2.425,50

Estacionamiento en La Libertad

Ubicación: Estacionamiento 16, MZ F, lote 08, urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad

Estacionamiento 16, MZ F, lote 08, urb. Las Hortencias de California, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad Área de terreno: 12.76 m²

12.76 m² Precio base: S/20.269,59

Casa en Cusco

Ubicación: Programa de Vivienda Ttio, Mz. "J-2", lote 18 - Wanchaq, Cusco, Cusco

Programa de Vivienda Ttio, Mz. "J-2", lote 18 - Wanchaq, Cusco, Cusco Área de terreno: 150.00 m²

150.00 m² Precio base: S/56.406,57

¿Cómo participar en esta subasta de Indecopi?

Si estás interesado en adquirir alguno de los inmuebles, debes cumplir rigurosamente con los siguientes requisitos el día del evento:

Preséntate al menos 20 minutos antes de la hora de inicio portando tu DNI vigente .

. Acredita un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien que deseas adquirir. Esto se puede presentar en efectivo o mediante un cheque de gerencia a nombre de Indecopi .

del bien que deseas adquirir. Esto se puede presentar en efectivo o mediante un cheque de gerencia a nombre de . En caso de asistir en representación de otra persona (natural o jurídica), es obligatorio presentar un poder vigente inscrito en Registros Públicos.

Puedes comunicarte directamente con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al teléfono 985 646 910 o escribir a los correos electrónicos mrociolara01@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.