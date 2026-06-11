Las autoridades municipales señalaron que las zonas peatonales están destinadas exclusivamente al desplazamiento de personas. | Foto: composición LR

Las autoridades municipales señalaron que las zonas peatonales están destinadas exclusivamente al desplazamiento de personas. | Foto: composición LR

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La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó sobre la restricción del ingreso de vehículos a las zonas destinadas exclusivamente para peatones en el Centro Histórico de Lima. La medida busca garantizar la seguridad de las personas y preservar el libre tránsito en espacios donde la circulación vehicular está prohibida.

Mediante una publicación difundida en sus redes sociales, la comuna recordó que conducir motocicletas o cualquier otro tipo de vehículo por áreas peatonales constituye una infracción contemplada en la normativa de tránsito vigente. Además, advirtió que esta conducta puede generar riesgos para quienes utilizan estos espacios para desplazarse de manera segura.

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Multa de S/440 a conductores por incumplir la norma de tránsito

De acuerdo con la información difundida por la Gerencia de Movilidad Urbana, ingresar con vehículos a zonas peatonales constituye una falta calificada como grave. Esta infracción se encuentra identificada con el código G10 dentro del Reglamento Nacional de Tránsito.

La sanción económica establecida para esta conducta asciende a S/ 440, equivalente al 8 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La medida está respaldada por el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, norma que regula las infracciones y sanciones aplicables a los conductores que incumplen las disposiciones de tránsito en el país.

Las autoridades municipales señalaron que las zonas peatonales están destinadas exclusivamente al desplazamiento de personas, por lo que el ingreso de motocicletas, automóviles u otras unidades motorizadas afecta la seguridad de los transeúntes y puede ocasionar situaciones de riesgo en vías de uso exclusivo para peatones.

Multa de S/440 a conductores por incumplir la norma de tránsito en Centro Histórico de Lima.

Municipalidad de Miraflores prohíbe paso de bicimotos en ciclovías

En el mismo contexto, la Municipalidad de Miraflores recordó que las ciclovías fueron diseñadas exclusivamente para bicicletas, scooters y otros vehículos de movilidad personal que no superen los 25 kilómetros por hora. Por ello, las bicimotos, motos eléctricas y demás unidades que excedan ese límite deberán circular por la pista y cumplir con las exigencias establecidas para los vehículos motorizados. La medida busca reforzar la seguridad vial y garantizar una convivencia ordenada entre ciclistas, peatones y conductores en el distrito.