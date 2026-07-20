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Sismo en Junín: municipios suspenden actividades del Santiago Wanka y desfiles por Fiestas Patrias en señal de duelo por víctimas

Las municipalidades de Huancayo, Chupaca y Chongos Bajo cancelaron eventos festivos y desfiles patrios por respeto a las víctimas y para enfocar sus esfuerzos en la atención de los damnificados.

Actividades festivas y desfiles patrios fueron suspendidos tras sismo en Junín
Actividades festivas y desfiles patrios fueron suspendidos tras sismo en Junín | Composición LR / Difusión
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El sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín la noche del sábado 18 de julio llevó a diversos municipios distritales y provinciales de la región a suspender actividades programadas para esta temporada, en señal de respeto y solidaridad con las familias afectadas. El siniestro deja al menos seis personas fallecidas, más de 21 heridas y alrededor de 300 damnificadas, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

PUEDES VER: Tragedia azota Junín: seis muertos y cientos de damnificados por sismo de 5,1 en Chupaca

lr.pe

Suspenden actividades del Santiago Wanka 2026 y la Fiesta de la Morenada

A raíz de esta emergencia, la Municipalidad Provincial de Huancayo comunicó la suspensión de los concursos 'Buscando la Voz del Santiago Wanka', 'Shacatán Wanka', 'Santiaguito Wanka' y del pasacalle del 'Santiago Wanka 2026', programados para los días 23 y 24 de julio.

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“Esta decisión responde al compromiso de la organización con los principios de solidaridad, respeto y sensibilidad frente a las difíciles circunstancias que atraviesan nuestros hermanos de las zonas afectadas, priorizando la unidad y el apoyo a las familias damnificadas en estos momentos de adversidad”, señaló la comuna a través de un comunicado.

En el distrito de Chongos Bajo, los organizadores de la tradicional Fiesta de la Morenada también optaron por suspender el evento, mientras que en San Jerónimo de Tunán, el municipio informó la suspensión del concurso Santiago Chalaysanto 2026, programado para el próximo 26 de julio.

Municipalidades de Chupaca y Chongos Bajo suspenden desfile por Fiestas Patrias tras sismo

En Chupaca, provincia donde se reportaron los seis muertos del sismo de magnitud 5.1, las autoridades del comité cívico multisectorial decidieron suspender la Ceremonia Protocolar y el Desfile por Fiestas Patrias en signo de solidaridad con las víctimas, los heridos y pérdidas de hogares, negocios, animales y otros daños.

Una medida similar adoptó el Municipio Distrital de Chongos Bajo, que comunicó la suspensión del Desfile Cívico por Fiestas Patrias y Festividades Patronales. “Esta decisión se adopta debido a la difícil situación que atraviesa nuestro distrito como consecuencia del reciente sismo (…) En estos momentos de dolor y solidaridad, la prioridad del municipio es brindar apoyo a las familias afectadas”, señaló la institución.

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