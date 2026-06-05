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¿Puedo votar con mi DNI vencido? Esto dice ONPE

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se celebrará el 7 de junio. Conoce la medida excepcional dispuesta por Reniec.

La autorización para utilizar DNI vencidos aplica para todos los tipos de documentos y busca garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral sin inconvenientes.
La autorización para utilizar DNI vencidos aplica para todos los tipos de documentos y busca garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral sin inconvenientes. | Foto: Andina/Composición LR
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La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará el domingo 7 de junio y miles de ciudadanos tienen una misma duda antes de acudir a las urnas: si podrán sufragar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido. La consulta se ha vuelto frecuente debido a que muchas personas aún no han renovado su documento o tienen trámites pendientes ante Reniec.

Ante esta situación, las autoridades electorales confirmaron una medida excepcional que permitirá a los electores ejercer su derecho al voto sin inconvenientes. La disposición estará vigente durante toda la jornada electoral y busca garantizar la participación ciudadana.

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¿Se puede votar con el DNI vencido en la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

Sí. Reniec autorizó de manera excepcional el uso de los DNI vencidos para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026. La medida alcanza tanto a los DNI azules como a las distintas versiones del DNI electrónico.

La entidad estableció que los documentos cuya vigencia haya expirado o que estén próximos a vencer podrán ser utilizados únicamente para fines electorales. De esta manera, los ciudadanos habilitados en el padrón electoral podrán identificarse en sus respectivas mesas de sufragio y emitir su voto con normalidad.

La disposición fue comunicada a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismos encargados del desarrollo y supervisión de los comicios.

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¿Hasta cuándo es válido el DNI vencido para votar?

La prórroga otorgada por Reniec se mantiene vigente hasta el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que se desarrollará la segunda vuelta electoral.

Esto significa que los electores podrán presentar su DNI vencido durante toda la jornada de votación sin recibir observaciones por parte de los miembros de mesa. La medida busca evitar que miles de ciudadanos pierdan la oportunidad de participar en una de las etapas más importantes del proceso democrático.

Sin embargo, la autorización tiene carácter temporal y excepcional, por lo que no reemplaza la obligación de renovar el documento una vez culminadas las elecciones.

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¿El DNI vencido sirve para realizar otros trámites además de votar?

No. La autorización emitida por Reniec está dirigida exclusivamente al proceso electoral y no modifica las exigencias para otros procedimientos.

Por ello, las entidades bancarias, notarías, instituciones públicas y empresas privadas podrán continuar solicitando un DNI vigente para realizar trámites, contratos, operaciones financieras o cualquier otra gestión que requiera identificación oficial.

Reniec recomendó a los ciudadanos verificar el estado de su documento y completar el proceso de renovación después de las elecciones para evitar inconvenientes en futuras gestiones.

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¿Qué hacer si perdí mi DNI antes de las elecciones?

Las personas que hayan perdido o sufrido el robo de su DNI aún pueden acceder al servicio especial de DNI exprés habilitado por Reniec para la segunda vuelta electoral.

Este mecanismo permite tramitar de manera virtual un duplicado del DNI electrónico y recogerlo en agencias autorizadas en un plazo reducido, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir a votar y evitar la multa por omisión al sufragio.

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