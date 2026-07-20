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La reconocida agrupación de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual continúa difundiendo el legado del recordado músico y compositor Dennys Quevedo, quien falleció en diciembre del año pasado a causa de un paro cardíaco. Su esposa, sus hijos y los integrantes de la orquesta mantienen vivo su trabajo y celebrarán junto con sus seguidores un aniversario especial.

El encuentro con sus fanáticos se realizará el martes 28 de julio, desde las 7.00 p. m., en el Estadio Musga de Comas, ubicado a la altura de la segunda entrada de Pro, en la avenida Trapiche. Las entradas están a la venta en Vaope y en el mismo local a precios populares.

Durante esta noche especial, Zafiro Sensual compartirá escenario con reconocidas agrupaciones que interpretarán sus principales éxitos. Entre ellas se encuentran Corali de Cliver Fidel, Grupo Corazón Sensual, Sensual Karicia, Pluma Dorada de Denys Quevedo y Amor Paisano.

Tula Rodríguez vuelve a la animación

La celebración también contará con la participación especial de Tula Rodríguez, quien regresará a los escenarios después de mucho tiempo para formar parte del noveno aniversario de Zafiro Sensual, agrupación creada por Dennys Quevedo, considerado la mente maestra del proyecto musical.

"Estoy feliz de formar parte del noveno aniversario de Zafiro Sensual, una agrupación de cumbia sanjuanera que continúa deleitando a sus seguidores. Nos unimos a esta celebración para bailar todos sus éxitos este 28 de julio, desde las 7.00 p. m., en el Estadio Musga de Comas", declaró Tula Rodríguez.

Durante el espectáculo, Zafiro Sensual interpretará reconocidas composiciones de Dennys Quevedo, entre ellas 'Dime la verdad', 'Mi princesa', 'Por amarte así', 'Vete ya', '¿A qué has venido?' y 'Carita de ángel', además de otros temas que forman parte de su destacado legado musical.