Mesa Directiva: Renovación Popular presentaría a Alejandro Muñante para el Senado y a Norma Yarrow para Diputados

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Renovación Popular presentaría a Alejandro Muñante para presidir la Mesa Directiva del Senado y a Norma Yarrow la de la Cámara de Diputados, según informaron a La República integrantes de dicho partido. Además, resaltaron que, a la fecha, no han llegado a un acuerdo con ninguna de las otras agrupaciones que conformarán el Congreso Bicameral.

Tras un taller de ProInversión dirigido a senadores y diputados electos para el periodo legislativo 2026-2031, algunos integrantes de la bancada celeste revelaron las cartas que la agrupación podría presentar para las elecciones de la Mesa Directiva, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de julio.

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Norma Yarrow confirmó que en la interna existe la intención de que ella sea una de las candidatas, sin embargo, señaló que si es necesario dejar esa candidatura para llegar a un consenso con otra agrupación, ella está dispuesta a hacerlo "sin ningún problema", según indicó a la prensa.

También, mencionó que considera que "ya es momento de que, por lo menos, ya se sepa cuáles sean las fórmulas para tranquilidad de todos los peruanos". "No creo que las Mesas Directivas deban negociarse como si se tratara de algo material , se trata del futuro del país porque en cada uno de nosotros hay una representación nacional", dijo.

Agregó que considera que Renovación, con sus ocho asientos, realizará una buena labor y esperan lograr consensos. "Hay que pensar en el país, después podemos ir debatiendo ideologías", anotó.

Por su parte, José Baella, diputado electo de Renovación Popular y exdirector de Dircote, confirmó que Renovación Popular aspira a tener alguna de las Mesas Directivas. "Todavía no nos hemos reunido para poder finiquitar. Hemos hablado, pero no hay una situación cierta todavía. En su momento se sabrá", dijo.

A su vez, confirmó que Muñante y Yarrow son los nombres voceados para Senado y Diputados, respectivamente.

Baella rechazó la postura que, según considera, ha asumido Buen Gobierno y el bloque de izquierda. "Están presionando a la nueva presidenta y yo creo que eso no es así. Se están tomando atribuciones. Fuerza Popular ha ganado las elecciones y el hecho de que hablen de reconciliación no significa que ellos van a permitir que gente de izquierda actúe con un ministerio por más de ancha base que sea el Gabinete. Ellos debe ingresar a poner ejecución su plan de gobierno, lo que han prometido y para eso necesitan gente de confianza", mencionó.

Lourdes Alcorta, senadora electa de Renovación Popular, compartió ese punto de vista: "Jorge Nieto es amigo personal, pero estoy en total desacuerdo (...) no tienen ningún derecho de decirle a ella a quién ponen y a quién no ponen", declaró a la prensa.