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Roberto Sánchez envía mensaje a Kenji Fujimori: "También te llevamos en nuestro 'bobby'"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió al video en el que Kenji Fujimori descartó apoyar a los candidatos presidenciales en la segunda vuelta.

Sánchez respondió el video que publicó Kenji Fujimori en el cual niega respaldar a los candidatos de la segunda vuelta. Foto: composición LR
Sánchez respondió el video que publicó Kenji Fujimori en el cual niega respaldar a los candidatos de la segunda vuelta. Foto: composición LR
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Roberto Sánchez envió un mensaje a Kenji Fujimori luego de que el excongresista anunciara públicamente que no respaldará a ningún candidato en la segunda vuelta electoral. A través de un video difundido en redes sociales, el postulante de Juntos por el Perú afirmó: "También te llevamos en nuestro 'bobby'", en una aparente respuesta al pronunciamiento del menor de los Fujimori.

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En su mensaje, Sánchez destacó el esfuerzo cotidiano de miles de peruanos. "Sabemos lo que significa levantarse cada día, trabajar y luchar por la familia", señaló. Además, hizo referencia a padres de familia, madres, estudiantes y ciudadanos que buscan mejores oportunidades para sus hogares.

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El pasado 5 de junio, Kenji Fujimori había publicado un video en el que descartó cualquier participación política en la actual campaña electoral. "Lo cierto es que yo no estoy en política ni apoyando a ningún candidato", afirmó. También explicó que tomó esa decisión después de las experiencias que atravesó durante su paso por la vida pública.

El exparlamentario agregó que desea lo mejor para el país, pero que actualmente contribuye desde su trabajo diario. "Quiero lo mejor para el Perú, pero ahora hago patria trabajando duro y parejo", sostuvo. Sus declaraciones llegaron a menos de dos días de la jornada electoral que definirá al próximo presidente de la República.

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