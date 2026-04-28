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Usuarios podrán recoger su licencia en más puntos de Lima: revisa la lista de sedes habilitadas por la MML

Ciudadanos que gestionen su licencia de clase A podrán completar el proceso el mismo día en puntos habilitados en distintos distritos de Lima. La entrega del documento puede hacerse en solo 30 minutos.

La MML ha habilitado líneas exclusivas para que conductores organicen su proceso de evaluación para su brevete de manera eficiente.
La MML ha habilitado líneas exclusivas para que conductores organicen su proceso de evaluación para su brevete de manera eficiente. | Foto: composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima amplió el servicio de licencias de conducir en la capital con nuevas sedes para trámite y recojo, en una medida que busca reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los usuarios. Esta descentralización del servicio responde a las recientes quejas por demoras y aglomeraciones, especialmente en centros como el de Comas, donde se concentraba la mayor demanda.

Los ciudadanos que gestionen su brevete de clase A podrán elegir entre distintos puntos habilitados en los distritos de Lima para completar el proceso el mismo día. La comuna informó que, tras aprobar los exámenes y validar los requisitos, el documento puede entregarse en un plazo máximo de 30 minutos, lo que facilita el acceso a este trámite clave para conductores.

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Estas son las nuevas sedes para sacar licencia de conducir en Lima

La MML confirmó que, además de la sede principal en Comas, se han incorporado nuevos puntos de atención distribuidos estratégicamente. Entre ellos figuran la sede de la Gerencia de Movilidad Urbana, ubicada en el Cercado de Lima, y el centro de evaluación y emisión en Comas.

A estos espacios se suman los centros MAC instalados en distintos puntos de la ciudad. Estos son:

  • Lima Este en el Mall Aventura Santa Anita
  • Lima Sur en Open Plaza Atocongo
  • Lima Norte en Mall Plaza Comas

En todos estos lugares, los conductores pueden acudir para recoger su licencia una vez completado el proceso correspondiente.

PUEDES VER: Cambios en la emisión y renovación de licencias de conducir: MML ahora será la encargada de la gestión de estos documentos, ¿desde cuándo?

lr.pe

Requisitos y pasos para obtener la licencia de conducir en Lima

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Luis Peralta, señaló que el procedimiento para obtener la licencia se mantiene vigente. El trámite comienza con la aprobación de un examen médico en centros autorizados, seguido de una prueba teórica compuesta por 40 preguntas, de las cuales se deben responder correctamente al menos 35.

Posteriormente, los postulantes rendirán la evaluación práctica en un circuito autorizado. El funcionario precisó que el proceso puede completarse en un solo día y que la entrega del documento se realiza en un corto plazo tras cumplir con todos los requisitos. Asimismo, indicó que se permite rendir la prueba de manejo con vehículo propio, siempre que cumpla con las condiciones exigidas y sea registrado previamente.

Costos y canales de atención para tramitar la licencia de conducir en Lima

La Municipalidad de Lima informó que los usuarios pueden optar por una licencia de conducir en formato físico o electrónico. El costo del documento físico es de S/14,70, mientras que la versión digital tiene un precio de S/6,70 e incluye un código QR para su descarga inmediata.

Para resolver cualquier duda sobre tu trámite, puedes comunicarte directamente al siguiente número telefónico:

  • Consultas: 939 393 046

Si necesitas programar tus evaluaciones, la coordinación se realiza exclusivamente por WhatsApp a través de estos contactos:

  • Examen teórico y práctico: 935 783 562
  • Examen teórico y práctico: 905 438 484

Estos canales oficiales están diseñados para que los usuarios organicen su proceso de evaluación de manera eficiente y agilicen la obtención de su brevete en las sedes disponibles.

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