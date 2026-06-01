Más de 30 feminicidas siguen libres en Perú: MIMP lanza campaña con recompensas de hasta S/80.000

Lista de 31 feminicidas requisitoriados con recompensas de hasta S/80.000 | Foto: MIMP

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El Estado ofrece hasta S/80.000 por información que permita ubicar a 31 personas acusadas de feminicidio que siguen prófugas en el país. Se trata de hombres señalados por asesinatos que, en varios casos, ocurrieron hace años y que aún no tienen justicia.

Mientras sus casos siguen abiertos, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) y el Ministerio del Interior activaron una campaña titulada 'Que no se escondan más: buscados por feminicidio' para difundir sus identidades y pedir apoyo ciudadano para su ubicación. La estrategia se apoya en el Programa de Recompensas y en denuncias anónimas.

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La campaña incluye la publicación de la lista de requisitoriados y el uso de canales de denuncia confidencial, como la línea 0-800-40-007.

Entre los casos figura Abel Filimin Flores Villa, requerido por un feminicidio ocurrido en Pichanaki, Junín, en 2022. El Estado ofrece S/80.000 por información que permita su captura.

También aparece Alberto Ccanto Balbín, investigado por hechos ocurridos entre Satipo (Junín) y Ate (Lima), entre 2016 y 2019, con una recompensa de S/50.000.

Cifras que golpean

Los prófugos forman parte de un universo mayor de violencia que no cede. En 2025 se registraron 134 casos con características de feminicidio. En lo que va de 2026 ya suman 49, con Lima como una de las regiones más afectadas.

Desde 2009, el país acumula 2.229 casos. Detrás de las cifras hay un patrón repetido: el 56% de las víctimas en 2026 tenía entre 18 y 29 años, y en más del 60% de los casos los agresores fueron parejas o exparejas. Más de la mitad de las víctimas dejó hijos menores de edad.

La ministra de la Mujer, Edith Pariona, pidió respaldo ciudadano para evitar que estos casos queden sin sanción. “Hacemos un llamado firme a la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación para que se sumen a esta importante iniciativa y estos crímenes no queden impunes”, afirmó.

El viceministro de Seguridad Pública, Carlos Guillén Enríquez, sostuvo que el feminicidio no solo afecta a las víctimas directas, sino a familias enteras, y remarcó la necesidad de una respuesta articulada del Estado.

Lista de feminicidas

El Programa de Recompensas mantiene la búsqueda de 31 personas requisitoriadas por feminicidio. Los montos van desde S/10.000 hasta S/80.000. La lista completa puede revisarse aquí: https://recompensas.pe/requisitoriados/list/D-FEMINICIDIO.