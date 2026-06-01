El cronograma de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 se desarrollará de manera escalonada según la entidad pública correspondiente. | Foto: composición LR

El cronograma de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 se desarrollará de manera escalonada según la entidad pública correspondiente. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los trabajadores y pensionistas del sector público ya cuentan con un cronograma oficial de pagos para junio de 2026. La programación también incluye al personal bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), pensionistas del Decreto Ley N.º 20530 y beneficiarios de conceptos como propinas, Serums y Secigra.

El cronograma fue oficializado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano. Los depósitos de remuneraciones, pensiones y otros beneficios económicos se efectuarán a través del Banco de la Nación para trabajadores de ministerios, gobiernos regionales y diversas entidades estatales.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

¿Cuándo cobrarán los trabajadores del Estado en junio de 2026? Revisa el cronograma oficial

Los trabajadores del sector público recibirán sus remuneraciones en cuatro fechas distintas establecidas por el MEF para junio del 2026. El cronograma también incluye al personal CAS y otros pagos periódicos vinculados al Estado, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Estas son:

Miércoles 17 de junio : Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas.

: Educación, universidades, PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales, Contraloría, Congreso, Midagri y Energía y Minas. Jueves 18 de junio : Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores.

: Interior, Defensoría del Pueblo, Midis, Vivienda y Relaciones Exteriores. Viernes 19 de junio : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec.

: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Reniec. Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Estas son las fechas de depósito para los pensionistas del Decreto Ley 20530 en junio

El pago de las pensiones del Decreto Ley N.° 20530 se realizará de forma progresiva según la entidad pública correspondiente. El cronograma contempla fechas diferenciadas para cada sector.

Jueves 11

Ministerio de Educación (inc. Universidades)

Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ministerio de Defensa.

Poder Judicial.

Ministerio Público.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Justicia.

Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.

Contraloría General de la República.

Congreso de la República.

Ministerio Agrario y Riego.

Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 12

Ministerio del Interior.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Defensoría del Pueblo.

Relaciones Exteriores.

Lunes 15

Ministerio de Salud.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Cultura.

Ministerio del Ambiente.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Martes 16

Ministerio de la Producción.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Junta Nacional de Justicia.

Jurado Nacional de Elecciones.

Tribunal Constitucional.



