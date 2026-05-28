Papatón 2026 celebra cinco años impulsando la papa peruana y apoyando a comunidades vulnerables

Por el Día Internacional de la Papa , el sábado 30 de mayo se realizará un encuentro con lideresas de ollas comunes y vecinos de Santa Anita.

La Papatón 2026, impulsada por PepsiCo y el Banco de Alimentos Perú, busca donar 10.000 kilos de papa y apoyar a comunidades vulnerables.

Iniciativa lleva cinco años compartiendo con los que más lo necesitan. Fuente: difusión.

Iniciativa lleva cinco años compartiendo con los que más lo necesitan. Fuente: difusión.

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La Papatón 2026 celebra cinco años promoviendo la papa peruana y apoyando a comunidades vulnerables a través de iniciativas sociales y agrícolas. Con el apoyo de PepsiCo y el Banco de Alimentos Perú, la campaña entregará 10 mil kilos de papa, equivalentes a 10 mil raciones, beneficiando a 5 mil personas y 99 comedores populares en distritos como Ate, Santa Anita y el Callao.

En el marco del Día Internacional de la Papa, la iniciativa busca visibilizar el valor cultural, alimentario y económico de uno de los productos más representativos del Perú. Asimismo, busca fortalecer el trabajo de miles de agricultores del país.

Papatón 2026, revalorizando la papa peruana

La Papatón 2026 forma parte del compromiso de PepsiCo con el agro peruano. La campaña busca fortalecer la cadena de valor de la papa peruana mediante la compra a precio justo y la promoción de iniciativas que generen impacto en las zonas agrícolas y en las comunidades que enfrentan dificultades alimentarias.

Actualmente, el cultivo de papa representa una fuente importante de empleo y desarrollo para miles de familias rurales en distintas regiones del país.

¿Cuándo y dónde se realizará la Papatón 2026?

En el marco del Día Internacional de la Papa —celebrado cada 30 de mayo—, este sábado se realizará un encuentro con lideresas de ollas comunes y vecinos de Santa Anita.

La actividad está impulsada por PepsiCo y el Banco de Alimentos Perú. Fuente: difusión.

Este espacio también será el momento para reconocer el trabajo de agricultores, organizaciones sociales y aliados estratégicos que participan en iniciativas orientadas a mejorar el acceso a alimentos en sectores vulnerables.

Quinto aniversario de la Papatón

Con más de 7.000 años de historia, la papa continúa siendo parte esencial de la alimentación peruana y del sustento económico de miles de agricultores. Este 2026, la Papatón mantiene su objetivo de resaltar el valor histórico y social de la papa peruana, considerada uno de los alimentos más representativos de la gastronomía nacional.

Iniciativas entre empresas privadas y organizaciones sociales reflejan cómo este tipo de campañas pueden generar impacto positivo tanto en el agro como en las comunidades. Mientras tanto, la Papatón 2026 seguirá promoviendo el valor de la papa peruana y apoyando a miles de familias a través de acciones solidarias.

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