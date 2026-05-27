Miles de adultos mayores podrán cobrar el subsidio de S/350 de Pensión 65 a través del Banco de la Nación durante el nuevo periodo de pagos de junio. | Foto: composición LR

Miles de adultos mayores podrán cobrar el subsidio de S/350 de Pensión 65 a través del Banco de la Nación durante el nuevo periodo de pagos de junio. | Foto: composición LR

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Los beneficiarios de Pensión 65 ya pueden revisar si accederán al nuevo subsidio económico que entrega este mes de junio el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través del Banco de la Nación. Este apoyo de S/350 está dirigido a adultos mayores en condición de pobreza extrema que no cuentan con una pensión de jubilación.

De acuerdo con el cronograma oficial del programa social, aún restan cuatro pagos bimestrales durante el 2026. Por ello, miles de usuarios buscan conocer si forman parte del padrón y cómo consultar con DNI para acceder al depósito que se entregará este mes mediante agencias del Banco de la Nación y Empresas Transportadoras de Valores (ETV) en zonas alejadas.

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¿Cuándo cobrarán el beneficio de S/350 de Pensión 65 este mes de junio?

Según la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 000031-2026-MIDIS/P65-DE, el pago correspondiente al bimestre mayo-junio iniciará el lunes 1 de junio de 2026 en las agencias del Banco de la Nación.

Asimismo, el cronograma oficial de Pensión 65 establece las siguientes fechas de pago para el resto del año:

Mayo-Junio: pago lunes 1 de junio de 2026; en ETV jueves 9 de julio de 2026.

Julio-Agosto: pago lunes 3 de agosto de 2026; en ETV jueves 10 de septiembre de 2026.

Setiembre-Octubre: pago lunes 5 de octubre de 2026; en ETV miércoles 11 de noviembre de 2026.

Noviembre-Diciembre: pago lunes 30 de noviembre de 2026; en ETV viernes 8 de enero de 2027.

Cabe señalar que la primera fecha corresponde al cobro en agencias del Banco de la Nación, mientras que la segunda aplica para las Empresas Transportadoras de Valores, encargadas de llevar el subsidio a las zonas rurales donde no existen entidades bancarias.

¿Cómo saber si te toca los S/350 de Pensión 65?

Si deseas consultar si eres beneficiario de Pensión 65 y recibirás el subsidio de S/350, solo debes contar con tu DNI y seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de Pensión 65. Coloca tu número de DNI. Digita los cuatro números que aparecen en la imagen de verificación. Haz clic en “Buscar” para verificar si figuras en el padrón de beneficiarios.

Además, mediante este servicio digital también puedes conocer si formas parte del programa social, revisar los requisitos o verificar el motivo de una eventual suspensión del beneficio económico.