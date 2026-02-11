HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cierre de av. Óscar R. Benavides por obras de Línea 2 del Metro: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 16 de febrero

La restricción vehicular se realiza como parte de la construcción del Pozo de Ventilación PV-05, que permitiría una adecuada circulación de aire en el sistema subterráneo y serviría también como salida de emergencia.

Anuncian plan de desvíos ante nuevo cierre de la avenida Oscar Benavides
Anuncian plan de desvíos ante nuevo cierre de la avenida Oscar Benavides | ATU

A partir de este lunes 16 de febrero entrará en vigencia un plan de desvíos vehiculares en la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), debido al cierre temporal de su vía auxiliar en un tramo específico del eje que conecta el Callao con el Cercado de Lima. La medida ha sido comunicada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La restricción responde a las obras de edificación del Pozo de Ventilación PV-05, infraestructura correspondiente a la Etapa 2 de la Línea 2 del Metro de Lima. La clausura afectará el sentido oeste–este, es decir, a los vehículos que se desplazan desde el primer puerto hacia el centro de la capital.

lr.pe

Tramo afectado y cambios en la circulación

La restricción comprende la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides entre San José y el jirón Ángel Arata. Como consecuencia, los vehículos de transporte público y privado que circulen en dirección al Cercado de Lima ya no podrán utilizar ese carril auxiliar. Ante esta situación, las unidades deberán reincorporarse a los carriles principales del camino vial a la altura de la cuadra 47, poco después del cruce con la avenida San José, para continuar su recorrido habitual.

lr.pe

De acuerdo con la ATU, las zonas intervenidas contarán con señalización de obra instalada para orientar a los conductores. Además, indicaron que se desplegará personal de la Policía Nacional del Perú, orientadores y equipo técnico de la entidad con el fin de facilitar el tránsito y mantener la fluidez vehicular durante la ejecución de los trabajos.

lr.pe

Avance de la Estación Carmen de la Legua

El Pozo de Ventilación PV-05 es el último en iniciar construcción dentro de la segunda etapa de la Línea 2. Esta estructura permitiría asegurar la adecuada circulación de aire en el sistema subterráneo y funcionaría como salida de emergencia de la Estación E-05 “Carmen de la Legua”.

Según las autoridades, la estación, ubicada en la intersección de las avenidas Óscar R. Benavides y Elmer Faucett, presenta un avance físico del 53.87% y permitirá la interconexión con la estación del mismo nombre del Ramal de la Línea 4.

