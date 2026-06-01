Selección de México en el Mundial 2026: fixture completo, rivales y cuándo juega su próximo partido

La selección de México será uno de las anfitrionas en el Mundial 2026. Foto: FMF

La selección de México será uno de las anfitrionas en el Mundial 2026. Foto: FMF

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Selección de México jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante equipos que buscarán la clasificación a la siguiente etapa del torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota conoceremos el fixture y los próximos rivales que tendrá el país centroamericano.

Previo a su participación para la Copa del Mundo, la ‘Tricolor’ pactó dos amistosos internacionales que servirán de preparación: venció 1-0 a Australia y enfrentará a Serbia el próximo jueves 4 de junio, en el último duelo que tendrá ante su público ante del inicio del certamen mundial.

¿Cuál es el próximo partido de México?

La selección colombiana debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio frente a su similar de Sudáfrica, dando inicio al certamen. El partido iniciará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.

Fixture de México en el Mundial 2026

El conjunto azteca integra el Grupo A junto a República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur. Todos sus partidos en esta fase lo jugará como local en su país.

México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio del 2026 | 2.00 p. m. | Ciudad de México (México)

México vs Sudáfrica | jueves 18 de junio del 2026 | 8.00 p. m. | Zapopan (México)

República Checa vs México | miércoles 24 de junio del 2026 | 8.00 p. m. | Ciudad de México (México)

Lista de convocados de México para el Mundial 2026

Arqueros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna) Defensores: Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vázquez (Genoa), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moscow), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)