HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Tarjetas recargables de colección en el Metro de Lima? Lanzan edición especial de la Marca Perú que busca llegar a más de 600 mil pasajeros al día

Esta iniciativa, presentada por Mincetur, busca impactar a más de 600.000 pasajeros al día y se llevará a cabo en dos etapas hasta julio del 2026.

Promperú lanzará 2.000 tarjetas conmemorativas limitadas para los pasajeros, dirigidas tanto a usuarios frecuentes como a coleccionistas. Un recuerdo valioso que resalta el orgullo peruano.
Promperú lanzará 2.000 tarjetas conmemorativas limitadas para los pasajeros, dirigidas tanto a usuarios frecuentes como a coleccionistas. Un recuerdo valioso que resalta el orgullo peruano. | Foto: Mincetur/Dall-E/Línea 1 del Metro de Lima/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima no solo encontrarán una nueva imagen en sus viajes diarios, sino también una edición especial que podría convertirse en un objeto de colección. Como parte de las celebraciones por el 15 aniversario de la Marca Perú, Promperú presentó un tren completamente intervenido con diseños inspirados en la diversidad cultural, turística y natural del país, además del lanzamiento de 2.000 tarjetas conmemorativas para los pasajeros.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el Patio de Talleres de Villa El Salvador y busca acercar la identidad nacional a los más de 600.000 usuarios que utilizan a diario este sistema de transporte. El tren recorrerá las 26 estaciones de la Línea 1, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, con mensajes relacionados con el orgullo y la promoción del Perú.

TE RECOMENDAMOS

¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Caso Zoila Castillo: Alexis Alcántara confiesa crimen de menor y su madre en San Martín

lr.pe

Tarjetas conmemorativas y un tren que recorrerá toda la ciudad

Uno de los elementos más llamativos de la campaña será la distribución de 2.000 tarjetas de pasajero sin saldo con el logotipo de la Marca Perú. Debido a su carácter limitado y conmemorativo, estas piezas están pensadas tanto para usuarios habituales como para coleccionistas interesados en conservar recuerdos vinculados a la identidad nacional.

La intervención forma parte de una estrategia que se desarrollará en dos etapas, entre mayo y julio de 2026. Además del tren temático, la campaña busca reforzar la presencia de la Marca Perú en espacios de alta concurrencia, aprovechando el alcance de la Línea 1, cuya zona de influencia supera los 3 millones de personas.

Nuevo patrocinador de la Línea 1 del Metro de Lima, que también tendrá su tarjeta de pago coleccionable. Foto: Mincetur

Nuevo patrocinador de la Línea 1 del Metro de Lima, que también tendrá su tarjeta de pago coleccionable. Foto: Mincetur

PUEDES VER: Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

lr.pe

La Línea 1 moviliza a más de 200 millones de pasajeros al año

Durante la presentación oficial, las autoridades destacaron el impacto que tendrá esta iniciativa en uno de los sistemas de transporte más utilizados del país. Actualmente, la Línea 1 cuenta con una infraestructura de 34,6 kilómetros y moviliza más de 200 millones de pasajeros anualmente.

El tren intervenido llevará el mensaje “De origen peruano a impacto global… 15 años promoviendo lo que somos”, con el objetivo de convertir los desplazamientos cotidianos en una experiencia vinculada a la cultura, los paisajes y la riqueza del Perú. De esta manera, miles de pasajeros podrán apreciar diariamente imágenes representativas del país mientras realizan sus recorridos habituales por Lima Metropolitana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mujer se arrastró por escaleras en estación de la Línea 1 del Metro de Lima ante falta de ascensor operativo

Mujer se arrastró por escaleras en estación de la Línea 1 del Metro de Lima ante falta de ascensor operativo

LEER MÁS
Confirmado por el MTC | Línea 1 del Metro de Lima aumentará la flota y reducirá tiempos de espera

Confirmado por el MTC | Línea 1 del Metro de Lima aumentará la flota y reducirá tiempos de espera

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima ya opera con normalidad: servicio fue restablecido tras accidente que dejó 1 muerto

Línea 1 del Metro de Lima ya opera con normalidad: servicio fue restablecido tras accidente que dejó 1 muerto

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú acelera su envejecimiento poblacional con más de 34 millones de habitantes, según resultados preliminares de Censos 2025

Perú acelera su envejecimiento poblacional con más de 34 millones de habitantes, según resultados preliminares de Censos 2025

LEER MÁS
Caso Zoila Castillo: Alexis Alcántara confiesa crimen de menor y su madre en San Martín

Caso Zoila Castillo: Alexis Alcántara confiesa crimen de menor y su madre en San Martín

LEER MÁS
Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

Indecopi sanciona a BCP por atribuir de manera indebida un préstamo Yape de S/4.400 a cliente

LEER MÁS
Dictan 4 meses de prisión preventiva contra comandante PNP que insultó a policía tras invadir vía del Metropolitano

Dictan 4 meses de prisión preventiva contra comandante PNP que insultó a policía tras invadir vía del Metropolitano

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
“Es verdad, yo los mate”, la impactante confesión de Alexis Alcántara

“Es verdad, yo los mate”, la impactante confesión de Alexis Alcántara

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025