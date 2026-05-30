Promperú lanzará 2.000 tarjetas conmemorativas limitadas para los pasajeros, dirigidas tanto a usuarios frecuentes como a coleccionistas. Un recuerdo valioso que resalta el orgullo peruano. | Foto: Mincetur/Dall-E/Línea 1 del Metro de Lima/Composición LR

Promperú lanzará 2.000 tarjetas conmemorativas limitadas para los pasajeros, dirigidas tanto a usuarios frecuentes como a coleccionistas. Un recuerdo valioso que resalta el orgullo peruano. | Foto: Mincetur/Dall-E/Línea 1 del Metro de Lima/Composición LR

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Los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima no solo encontrarán una nueva imagen en sus viajes diarios, sino también una edición especial que podría convertirse en un objeto de colección. Como parte de las celebraciones por el 15 aniversario de la Marca Perú, Promperú presentó un tren completamente intervenido con diseños inspirados en la diversidad cultural, turística y natural del país, además del lanzamiento de 2.000 tarjetas conmemorativas para los pasajeros.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el Patio de Talleres de Villa El Salvador y busca acercar la identidad nacional a los más de 600.000 usuarios que utilizan a diario este sistema de transporte. El tren recorrerá las 26 estaciones de la Línea 1, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, con mensajes relacionados con el orgullo y la promoción del Perú.

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Tarjetas conmemorativas y un tren que recorrerá toda la ciudad

Uno de los elementos más llamativos de la campaña será la distribución de 2.000 tarjetas de pasajero sin saldo con el logotipo de la Marca Perú. Debido a su carácter limitado y conmemorativo, estas piezas están pensadas tanto para usuarios habituales como para coleccionistas interesados en conservar recuerdos vinculados a la identidad nacional.

La intervención forma parte de una estrategia que se desarrollará en dos etapas, entre mayo y julio de 2026. Además del tren temático, la campaña busca reforzar la presencia de la Marca Perú en espacios de alta concurrencia, aprovechando el alcance de la Línea 1, cuya zona de influencia supera los 3 millones de personas.

Nuevo patrocinador de la Línea 1 del Metro de Lima, que también tendrá su tarjeta de pago coleccionable. Foto: Mincetur

La Línea 1 moviliza a más de 200 millones de pasajeros al año

Durante la presentación oficial, las autoridades destacaron el impacto que tendrá esta iniciativa en uno de los sistemas de transporte más utilizados del país. Actualmente, la Línea 1 cuenta con una infraestructura de 34,6 kilómetros y moviliza más de 200 millones de pasajeros anualmente.

El tren intervenido llevará el mensaje “De origen peruano a impacto global… 15 años promoviendo lo que somos”, con el objetivo de convertir los desplazamientos cotidianos en una experiencia vinculada a la cultura, los paisajes y la riqueza del Perú. De esta manera, miles de pasajeros podrán apreciar diariamente imágenes representativas del país mientras realizan sus recorridos habituales por Lima Metropolitana.