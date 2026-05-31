López Chau sobre la segunda vuelta: "Es una elección entre la captura del Estado y quienes quieren liberarlo"

López Chau sobre la segunda vuelta: "Es una elección entre la captura del Estado y quienes quieren liberarlo"

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El excandidato presidencial Alfonso López Chau, de Ahora Nación, asistió al debate presidencial para presentar su respaldo a Juntos por el Perú y exhortó a los peruanos a analizar su voto, pues según él, es una elección entre “la captura del Estado y quienes quieren liberarlo”.

Por ello, resaltó que se trata de un “debate histórico” en el que el país “se juega mucho”.

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Al ser consultado por Fuerza Popular, comentó que presentaron sus sugerencias al partido, sin embargo, no fueron aceptadas.

“Le sugerimos que en el acto dejara de presionar a Delia Espinoza y ordenara su reposición, que retire las leyes pro crimen… No nos han escuchado”, indicó.