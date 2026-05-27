Tren Lima–Chosica sigue sin fecha de inicio: ATU señala falta de operador y adecuación de estaciones

La ATU realiza coordinaciones para integrar el futuro servicio ferroviario con el tránsito urbano y la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: composición LR

La ATU realiza coordinaciones para integrar el futuro servicio ferroviario con el tránsito urbano y la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El proyecto del tren Lima–Chosica, que promete unir ambos puntos en menos de 2 horas, aún no puede iniciar operaciones debido a que enfrenta varias etapas técnicas, contractuales y de seguridad pendientes. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el proyecto ferroviario, impulsado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún debe completar varias etapas relacionadas con seguridad, infraestructura y aspectos operativos antes de comenzar a trasladar pasajeros en Lima y Callao.

David Hernández, presidente de la ATU, indicó a RPP que una de las prioridades es concretar la elección del operador ferroviario junto con ProInversión. Según explicó, recién después de ese proceso podrán iniciarse las pruebas de circulación de los trenes a lo largo de toda la vía férrea.

TE RECOMENDAMOS LOS PASOS PROHIBIDOS DE KEIKO Y EL MÁS PITUCO DE LOS PITUCOS MARRONES EN ARDE TROYA CON OXENFORD

ATU advierte múltiples etapas pendientes en Tren Lima–Chosica

El funcionario detalló que el proyecto no solo depende de contar con los trenes, sino también de implementar condiciones de seguridad que permitan un funcionamiento adecuado. Entre las principales acciones pendientes figura el confinamiento de la vía férrea para evitar invasiones y garantizar recorridos seguros durante la operación del servicio.

Además, la ATU coordina acciones con la Municipalidad de Lima para adaptar distintos cruces e intersecciones por donde circulará el tren Lima–Chosica. Uno de los puntos que ya se encuentra en evaluación es la zona de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, donde se plantea un rediseño vial y nuevas medidas de semaforización para mejorar el tránsito vehicular.

“Lo que se ha venido trabajando es con ProInversión para poder lograr tener un operador. Así que cuando lo tengamos ya podamos comenzar a iniciar las pruebas de las unidades a lo largo de la red y de la vía”, detalló.

Seguridad vial y estaciones aún deben ser adecuadas

Hernández también señaló que varias estaciones deberán ser acondicionadas antes de la puesta en marcha del proyecto. Entre ellas figuran La Cantuta y Chaclacayo, además de conexiones estratégicas en el Centro de Lima que permitirán integrar el tren con otros sistemas de transporte público.

Asimismo, añadió que la Autoridad de Transporte Urbano trabaja en enlaces con la Línea 1 del Metro de Lima en sectores como la avenida Abancay y Presbítero Maestro. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó semanas atrás que el tren Lima–Chosica aún necesita implementar barreras de seguridad, señalización automática, sistemas de recaudo y cruces automatizados para poder iniciar operaciones.