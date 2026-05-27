HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rechazan a Keiko en el sur y López-Chau en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Tren Lima–Chosica sigue sin fecha de inicio: ATU señala falta de operador y adecuación de estaciones

David Hernández, presidente de la ATU, afirmó que es crucial seleccionar un operador ferroviario para avanzar en las pruebas de circulación del Tren Lima–Chosica.

La ATU realiza coordinaciones para integrar el futuro servicio ferroviario con el tránsito urbano y la Línea 1 del Metro de Lima.
La ATU realiza coordinaciones para integrar el futuro servicio ferroviario con el tránsito urbano y la Línea 1 del Metro de Lima. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El proyecto del tren Lima–Chosica, que promete unir ambos puntos en menos de 2 horas, aún no puede iniciar operaciones debido a que enfrenta varias etapas técnicas, contractuales y de seguridad pendientes. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el proyecto ferroviario, impulsado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aún debe completar varias etapas relacionadas con seguridad, infraestructura y aspectos operativos antes de comenzar a trasladar pasajeros en Lima y Callao.

David Hernández, presidente de la ATU, indicó a RPP que una de las prioridades es concretar la elección del operador ferroviario junto con ProInversión. Según explicó, recién después de ese proceso podrán iniciarse las pruebas de circulación de los trenes a lo largo de toda la vía férrea.

TE RECOMENDAMOS

LOS PASOS PROHIBIDOS DE KEIKO Y EL MÁS PITUCO DE LOS PITUCOS MARRONES EN ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Tren Lima - Chosica: MTC aclara que aún no ha autorizado el inicio de operaciones tras falta de requisitos técnicos e infraestructura

lr.pe

ATU advierte múltiples etapas pendientes en Tren Lima–Chosica

El funcionario detalló que el proyecto no solo depende de contar con los trenes, sino también de implementar condiciones de seguridad que permitan un funcionamiento adecuado. Entre las principales acciones pendientes figura el confinamiento de la vía férrea para evitar invasiones y garantizar recorridos seguros durante la operación del servicio.

Además, la ATU coordina acciones con la Municipalidad de Lima para adaptar distintos cruces e intersecciones por donde circulará el tren Lima–Chosica. Uno de los puntos que ya se encuentra en evaluación es la zona de Ñaña, en Lurigancho-Chosica, donde se plantea un rediseño vial y nuevas medidas de semaforización para mejorar el tránsito vehicular.

“Lo que se ha venido trabajando es con ProInversión para poder lograr tener un operador. Así que cuando lo tengamos ya podamos comenzar a iniciar las pruebas de las unidades a lo largo de la red y de la vía”, detalló.

Seguridad vial y estaciones aún deben ser adecuadas

Hernández también señaló que varias estaciones deberán ser acondicionadas antes de la puesta en marcha del proyecto. Entre ellas figuran La Cantuta y Chaclacayo, además de conexiones estratégicas en el Centro de Lima que permitirán integrar el tren con otros sistemas de transporte público.

Asimismo, añadió que la Autoridad de Transporte Urbano trabaja en enlaces con la Línea 1 del Metro de Lima en sectores como la avenida Abancay y Presbítero Maestro. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó semanas atrás que el tren Lima–Chosica aún necesita implementar barreras de seguridad, señalización automática, sistemas de recaudo y cruces automatizados para poder iniciar operaciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para puesta en marcha de Tren Lima-Chosica tras meses de tensiones

Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para puesta en marcha de Tren Lima-Chosica tras meses de tensiones

LEER MÁS
Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

Rieles antiguos, restos de basura y sin señalización: así inició la primeras pruebas del Tren Lima - Chosica

LEER MÁS
Tren Lima–Chosica inicia sus primeras pruebas sin pasajeros este 11 de diciembre tras meses de abandono

Tren Lima–Chosica inicia sus primeras pruebas sin pasajeros este 11 de diciembre tras meses de abandono

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
El homosexual homofóbico, por Percy Mayta-Tristán

El homosexual homofóbico, por Percy Mayta-Tristán

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025