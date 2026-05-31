Un trágico accidente de tránsito en la Panamericana Norte, cerca del cerro Chilco, dejó al menos cuatro fallecidos, incluyendo a una menor de ocho años, y doce heridos en La Libertad. | La República. | Sergio Verde

Un trágico accidente de tránsito en la Panamericana Norte, cerca del cerro Chilco, dejó al menos cuatro fallecidos, incluyendo a una menor de ocho años, y doce heridos en La Libertad. | La República. | Sergio Verde

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Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado 30 de mayo en la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad, dejó al menos cuatro personas fallecidas y doce heridos.

El hecho se registró a la altura del cerro Chilco, en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo. Entre las víctimas mortales figura una menor de ocho años, según informaron las autoridades regionales.

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¿Qué ocurrió en Pacasmayo?

De acuerdo con información preliminar, una miniván de la empresa de transportes Diez Ases, que tenía como destino la ciudad de Chepén, sufrió una aparatosa volcadura por causas que aún son materia de investigación. Algunos testigos señalaron que la unidad habría perdido el control antes de terminar a un costado de la vía.

Tras recibir la alerta, seis ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), con personal médico procedente de Guadalupe, Pacasmayo, Paiján, Ascope y Trujillo, acudieron al lugar del accidente. Los heridos recibieron atención prehospitalaria antes de ser trasladados a centros de salud de Guadalupe, Pacasmayo y Ascope.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad confirmó que las labores de atención se realizaron con apoyo de equipos médicos provenientes de distintas provincias de la región. Asimismo, agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las diligencias para determinar las causas exactas del accidente.

Choque fatal en La Libertad

Los casos más graves fueron derivados al Hospital Regional Docente de Trujillo. La identidad oficial de los fallecidos aún continúa en proceso de confirmación.

Las personas que viajaban en la unidad fueron identificadas como: Espinoza Monzón Julio, Espinoza Espinoza Julio, Mendoza Valladolid Pedro, Costilla Correa Paisigamán, Reategui Carrasco Alessandir, Díaz Rodríguez Cindy, Narro Carlos Juan, Eduardo Davigo Coti, Rubio Carrasco Brian, Castille Navarro Luis Estefano, Yovera Zapata Jorge, Abigail Calderón Goicochea, Pozo Razuri Paisazamón, Dylan Valentino Huamán Razuri y Dayron Huamán Razuri.

Las autoridades exhortaron a las empresas de transporte y conductores a reforzar las medidas de seguridad y respetar los límites de velocidad para evitar nuevas tragedias en las carreteras del país.

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