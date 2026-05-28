Policía Nacional: El comandante Canales, en el ojo de la tormenta

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El comandante de la Policía Nacional, Manuel Antonio Canales Moscoso, quedó en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran imágenes de él mientras protagonizaba un altercado con un suboficial de tránsito, en un presunto delito contra la administración pública.

El oficial impactó su vehículo contra la motocicleta del subalterno durante una intervención policial.

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El incidente ocurrió el martes 26 de mayo en la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres.

Videos difundidos en redes sociales muestran la reacción agresiva y desafiante del oficial, quien en todo momento amenazó al suboficial y, en un inicio, se negó a entregar sus documentos. ”Soy comandante, no me j…”, le dijo alterado.

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Pero cada vez se mostraba más prepotente: “Ctm, los oficiales no son somo los suboficiales, delincuentes, rateros, yo te voy a enseñar va ser hombre”, le dijo fuera de sí.

Por su grado superior, en todo momento el subalterno lo trató con todas las consideraciones y, ni aun así, mantuvo la cordura.

Luego de varios minutos, entregó una licencia de conducir expedida por la Escuela de Material de Guerra N.° O-33576, documento que no consignaba de manera completa la numeración de su documento nacional de identidad.

Acto seguido, se le solicitó la presentación de los demás documentos obligatorios, como SOAT, revisión técnica y DNI. Se comprobó que tenía la licencia cancelada y la revisión técnica vencida.

Según las imágenes, mantuvo luego una actitud similar en la comisaría, donde continuó con una conducta desafiante y de resistencia ante la autoridad. El personal policial que intervino tuvo que reducirlo y esposarlo.

"Reconozco que hay aspectos de este incidente que generaron preguntas en nuestra sociedad, las cuales serán respondidas una vez concluida la investigación", indicó un oficial de la región Lima Centro.

"En primer lugar, quiero reconocer la indignación y la preocupación que muchas personas han sentido después de ver el video que circula en las redes sociales", afirmó.

En un comunicado compartido este miércoles, el comando de la Policía Nacional rechazó el acto de indisciplina, abuso de autoridad, expresiones discriminatorias o conductas que afectan la imagen, el honor y el prestigio institucional, especialmente cuando provienen de miembros de la propia institución llamados a actuar con los más altos estándares de conducta, respeto y profesionalismo.

La institución informó además que se dispuso la suspensión temporal del servicio del comandante Canales Moscoso como medida preventiva, mientras se esclarecen los hechos y se determinan las responsabilidades correspondientes, conforme al marco normativo vigente.

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Asimismo, precisó que el caso es investigado tanto en la vía administrativa disciplinaria como en el ámbito penal, con garantía del debido proceso y la objetividad de las diligencias.

En tanto, Inspectoría General de la PNP determinó que no es la primera vez que este oficial se ve involucrado en un escándalo. En julio del 2016 fue detenido tras ser acusado de disparar contra varios jóvenes que jugaban básquet en una losa deportiva, en Los Olivos.

Entonces, el oficial salió de su vivienda molesto por el ruido que supuestamente realizaban los jóvenes y sacó su arma contra Rony de la Cruz.

"Evaluaremos cuidadosamente la totalidad de las conclusiones de la investigación para determinar posibles sanciones disciplinarias”, aseguró un alto oficial.

En ese sentido, la Inspectoría General de la PNP ha dispuesto el inicio inmediato de las acciones de investigación, el proceso administrativo disciplinario y la medida preventiva de suspensión temporal de servicio, a fin de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que pudieran existir y adoptar las medidas pertinentes conforme al marco normativo vigente, con garantía del debido procedimiento y la transparencia institucional.

Precisaron que el caso es investigado tanto en la vía administrativa disciplinaria como en el ámbito penal.