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Peruano compró dos "paquetones" de figuritas del Mundial 2026 y al abrirlo encontró sobres de té filtrante

Lo que parecía una oportunidad para completar su álbum del Mundial 2026 terminó en una estafa para el joven aficionado.

El joven aficionado se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que había sido víctima de una estafa al abrir el paquetón de figuritas del Mundial 2026.
El joven aficionado se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que había sido víctima de una estafa al abrir el paquetón de figuritas del Mundial 2026. | Foto: composición LR/ TikTok
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La expectativa por el inicio de la Copa del Mundo también se refleja en la creciente demanda del álbum Panini del Mundial 2026, una colección que reúne a figuras del fútbol internacional como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros destacados jugadores que representarán a sus selecciones en el torneo más importante del planeta. Ante este fenómeno, miles de aficionados y coleccionistas buscan completar sus álbumes con todas las figuritas disponibles. Para aumentar sus posibilidades de obtener las estampas más difíciles y ‘especiales’, algunos optan por adquirir el denominado "paquetón", cuyo precio puede alcanzar los S/420.

Este fue el caso de un joven peruano que, con la expectativa de llenar los espacios vacíos del coleccionable oficial de la Copa del Mundo, habría gastado más de S/840 en la compra de dos paquetones de figuritas del Mundial 2026. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para avanzar en su colección terminó en una desagradable sorpresa.

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Aficionado invirtió en figuritas del Mundial 2026, pero recibió sobres de té

En un video publicado en redes sociales, el fanático mostró el momento en que retiraba el plástico de seguridad de una de las cajas de figuritas, la cual se encontraba completamente sellada. Sin embargo, su sorpresa fue enorme al descubrir que había sido víctima de una estafa: en lugar de los sobres de Panini, encontró una gran cantidad de sobres de té. Para confirmar lo ocurrido, abrió el segundo ‘paquetón’ y el resultado fue exactamente el mismo.

Este insólito método de estafa ha encendido las alarmas entre aficionados y coleccionistas, y se ha convertido en una advertencia sobre la importancia de adquirir estos productos únicamente en puntos de venta oficiales y autorizados. Sin embargo, este no es el único engaño relacionado con el álbum del Mundial 2026.

Los delincuentes también difunden enlaces que prometen obtener de forma gratuita todas las figuritas en formato PDF para imprimirlas y completar la colección. No obstante, al acceder a estos sitios fraudulentos, las víctimas podrían exponer información sensible de sus teléfonos, lo que permitiría que los ciberdelincuentes ingresen a sus cuentas bancarias, retiren dinero e incluso soliciten créditos a su nombre mediante aplicaciones como Yape.

¿Dónde comprar el paquetón de figuritas del álbum Panini de la Copa del Mundo 2026?

Si deseas adquirir las figuritas o productos oficiales relacionados con el Mundial 2026, es importante hacerlo únicamente a través de puntos de venta oficiales. La República es un distribuidor autorizado. Para conocer las promociones vigentes y los mecanismos de compra, sigue estos pasos:

  • Ingresa a este ENLACE de Mi Cuponidad.
  • Revisa el stock disponible del paquetón de figuritas de la Copa del Mundo 2026.
  • Selecciona la promoción de tu preferencia.
  • Completa el proceso de compra siguiendo las indicaciones de la plataforma.
  • Recoge o recibe tu pedido según las condiciones de la promoción.
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