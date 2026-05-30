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Sociedad

Joven recibe más de S/96.000 en pensiones de alimentos acumuladas por 13 años en Arequipa

El monto se obtuvo tras un proceso judicial prolongado que implicó la venta de un inmueble y corresponde a cinco liquidaciones de pensiones alimenticias acumuladas desde el 2013.

El beneficiario es un joven de 24 años
El beneficiario es un joven de 24 años | Foto: Corte Superior de Justicia de Arequipa
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Un joven de 24 años recibió un cupón judicial de más de S/96.000 por pensiones de alimentos que se acumularon durante 13 años en Arequipa. La entrega fue hecha por la jueza de Paz Letrado de Cayma, Felina Tala Maquera, como parte del cierre de la campaña nacional 'Justicia y Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes' en la Corte Superior de Justicia de la región.

Según la entidad, el monto entregado corresponde a cinco liquidaciones de pensiones alimenticias que no llegaron a desembolsarse desde el 2013 por tratarse de un caso judicializado y porque el beneficiario cambió de domicilio, lo que dificultó su ubicación para comunicarle la existencia del cuantioso cupón judicial acumulado a su favor.

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Se remató inmueble para obtener el dinero

La Corte Superior de Justicia de Arequipa indicó que este caso fue resultado de un prolongado proceso judicial orientado a garantizar el derecho alimentario del beneficiario. Como parte de este procedimiento, se realizó una ejecución forzada mediante el remate de un bien inmueble de la parte obligada para recuperar las pensiones devengadas.

El siguiente paso fue ubicar al beneficiario. Para este fin, se contó con la participación de la orientadora judicial de Yura, Luz Marina Benites, cuya labor permitió localizar a familiares del joven para luego dar con su nuevo lugar de residencia y contactarlo para la entrega del beneficio económico.

Joven agradeció la labor de autoridades

Al apersonarse para recibir el cupón judicial, el joven se mostró emocionado y agradeció a las autoridades judiciales y al personal jurisdiccional que hicieron posible que, después de tantos años, finalmente se concretara el cumplimiento de este derecho fundamental. “Por fin la paz reinará en mi hogar”, indicó.

La entidad judicial destacó el trabajo articulado y comprometido de los especialistas legales Nelvar Núñez Tejada y Patricia Cayllahua Quiroz, quienes también contribuyeron al impulso y culminación exitosa del proceso.

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