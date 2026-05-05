¿Cómo ingresó el arma de fuego usada para asesinar al ‘Chino Malaco’ en el penal de Juliaca?

El ataque se registró en una celda del pabellón cinco del establecimiento penitenciario de Juliaca, donde el interno César Vásquez Montoya, alias Chino Malaco, sindicado como cabecilla de la banda criminal Los Plataneros de Trujillo, murió asesinado a balazos.

Tras el asesinato, las autoridades carcelarias realizaron una requisa y encontraron un arma de fuego con municiones al interno Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien reconoció haber perpetrado el homicidio.

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Pero ¿cómo ingresó esa arma de fuego a la cárcel? El centro penitenciario de Juliaca, conocido como La Capilla, opera bajo un régimen cerrado especial que incluye áreas de máxima seguridad.

El abogado Mario Amoretti indicó que ingresar, intentar ingresar o permitir el ingreso de armas de fuego, armas blancas, municiones o explosivos a un penal es un delito. Está tipificado en el Código Penal y castigado con pena privativa de libertad.

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La persona que ingresa este material, sea visitante, autoridad o personal, puede recibir una condena de entre ocho y 15 años de prisión.

Asimismo, los internos que posean o porten armas dentro del penal también enfrentan penas de ocho a 15 años.

Sobre este último caso, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que el hecho fue comunicado al fiscal provincial de San Román-Juliaca y a la Policía Nacional para que inicien las investigaciones.

Además, se dispuso el inicio de las investigaciones administrativas y disciplinarias para determinar responsabilidades.

Asimismo, se evalúa el traslado de Pairazaman Alcántara a una prisión de mayor nivel y la aplicación de medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes.

Chino Malaco, cuando fue detenido.

Este sujeto se encuentra recluido por los delitos de robo agravado y extorsión agravada, con sentencias de 25 y 12 años de pena privativa de la libertad, mientras que Velásquez Montoya se encontraba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión.

El Inpe detalló que el lunes, a las 2.30 p. m., durante las acciones permanentes de vigilancia en el pabellón cinco, el personal de seguridad alertó sobre una alteración del orden y ubicó a Velásquez mortalmente herido por impacto de arma de fuego.

De inmediato solicitaron la intervención del médico del establecimiento, quien solo confirmó la ausencia de signos vitales. Luego dispusieron la revisión de los internos presentes en el pabellón y una requisa exhaustiva.

Fue así como se detectó que Luis Pairazaman llevaba un arma a la altura de la cintura. Acorralado, reconoció su participación en el hecho.

El plan para atentar contra Chino Malaco se habría gestado dentro del penal, por un ajuste de cuentas.

Este crimen dentro de una prisión llevó a las autoridades a intensificar las medidas de seguridad en uno de los pabellones de mayor tensión del establecimiento penitenciario de Juliaca.

La presencia del arma en uno de los lugares de mayor seguridad de la penitenciaría puso en evidencia la gravedad de la amenaza. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado quién o quiénes facilitaron el ingreso del arma de fuego.

Antecedentes de Chino Malaco

La Policía recordó que alias Chino Malaco y su pareja Ericka Rodríguez Arce, alias Ericka Platanera, fueron sentenciados a 25 años de cárcel, aun cuando desde 2018 cumplían una condena de 10 años por el delito de asociación ilícita para delinquir.

El equipo de Lavado de Activos de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo consiguió que Chino Malaco y Ericka Platanera cumplan su pena privativa de la libertad.

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De acuerdo con la Fiscalía, el dinero que era recaudado producto del accionar delictivo de Los Plataneros fue legalizado a través de terceros.

En ese sentido, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo dispuso la disolución de la empresa Inversiones y Negocios Akemi Jarumi E.I.R.L., cuyas actividades iniciaron el 8 de abril del 2011 en Trujillo.

En su momento, Velásquez Montoya y Rodríguez Arce fueron absueltos del delito de extorsión, y por eso solo recibieron 10 años de cárcel. El primero cumplía su condena en el penal de Challapalca, mientras que su pareja, en la cárcel de Cajamarca.