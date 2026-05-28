Capturan a sospechoso de la desaparición de joven madre y presunto asesinato de su hijo de 6 años en Tarapoto

Alexis Alcántara Tellería habría sido la última persona en ver con vida a Zoila Carolina Castillo y su menor hijo de 6 años. | Foto: composición LR

Alexis Alcántara Tellería habría sido la última persona en ver con vida a Zoila Carolina Castillo y su menor hijo de 6 años. | Foto: composición LR

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La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), capturó en el distrito de Jesús María a Alexis Alcántara Tellería (42), señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Zoila Carolina Castillo Chanduco y del presunto asesinato de su hijo de 6 años. Ambos habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 16 de mayo, luego de viajar a Tarapoto, San Martín.

El detenido fue capturado en un inmueble ubicado en la cuadra 5 de la avenida Gregorio Escobedo, tras un operativo de inteligencia policial y fue trasladado a la sede de la DIRINCRI para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, será llevado a Uchiza para continuar con el proceso. La intervención se ejecutó bajo una orden de detención preliminar de siete días emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache.

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Sujeto fue la última persona que vio con vida a madre e hijo

Según las investigaciones, Alexis Alcántara Tellería —señalado como la pareja sentimental de Zoila Castillo— habría sido la última persona en verla con vida junto a su menor, luego de que ambos viajaran desde Lima hacia la selva. Además, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, el detenido registra antecedentes por presunta violencia familiar en agravio de una expareja y madre de uno de sus hijos.

Si bien el sujeto alegó ante la familia de la joven madre desaparecida que había dejado a Zoila y al menor en un paradero antes de viajar a Lima en una camioneta, sus allegados señalaron que mostró nula disposición para colaborar con las autoridades. Además, evitó en todo momento responder por el paradero del niño.

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Zoila Carolina Castillo y su menor hijo fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de junio.

Hallan cuerpo sin vida de niño de 6 años en la selva

El caso dio un giro trágico tras el hallazgo del cuerpo de un niño en un área rural de Uchiza, en la provincia de Tocache. El cadáver, que presentaba evidentes signos de violencia, reúne características físicas y morfológicas que coinciden con las del menor desaparecido, lo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades.

Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) precisó que aún se esperan los resultados oficiales de la necropsia y las pruebas de ADN para una confirmación científica, y, hasta el momento, ni los peritos ni los familiares de Zoila Castillo han validado formalmente la identidad del pequeño; las prendas de vestir encontradas en la escena coinciden plenamente con la ropa que llevaba el hijo de la víctima.