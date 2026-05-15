Brote de dengue en San Martín: reportan más de 600 casos y la muerte de un niño de 9 años
Las autoridades de salud han activado un plan de respuesta que incluye cerco epidemiológico y fumigación en distritos como Morales y Shapaja, donde se han confirmado 22 contagios.
La provincia de San Martín se mantiene en alerta ante el incremento de casos de dengue. Las autoridades sanitarias reportaron 625 contagios en lo que va del año y confirmaron el fallecimiento de un menor de 9 años, natural del distrito de Shapaja, la primera víctima mortal registrada en 2026 por esta enfermedad en la zona.
El jefe de la Unidad de Gestión de Emergencias y Desastres (UNGED) de San Martín, doctor Kifer Bazán Vargas, informó que los casos aumentan progresivamente debido a las constantes lluvias y la temporada de friaje, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
Contagios de dengue crecen en San Martín
Según precisó, los distritos con mayor número de contagios son Morales, La Banda de Shilcayo y Tarapoto. No obstante, advirtió que el virus ya comenzó a expandirse hacia otras localidades como Shapaja, donde actualmente se han confirmado 22 casos.
Tras confirmarse el fallecimiento del menor, el sector salud activó un plan de respuesta inmediata que incluye cerco epidemiológico, vigilancia sanitaria y fumigación focalizada en las zonas de riesgo.
Bazán Vargas detalló que las brigadas médicas identificaron a 14 personas con síntomas compatibles con dengue en el sector donde residía la víctima, quienes permanecen bajo monitoreo constante mientras se realizan evaluaciones clínicas y pruebas de descarte.
Asimismo, señaló que ya se ejecutó una primera jornada de fumigación entre el 13 y el 14 de mayo, mientras que nuevas intervenciones están programadas para las próximas semanas como parte de las acciones de control vectorial.
Autoridades se pronuncian sobre denuncias ciudadanas
Respecto a las denuncias sobre una presunta falta de personal y medicamentos, el funcionario aseguró que los establecimientos de salud continúan operando con equipos multidisciplinarios. Indicó, además, que algunos médicos serumistas culminaron recientemente su servicio, pero serán reemplazados en los próximos días para garantizar la atención.
Las autoridades también informaron que se desplazó personal adicional conformado por médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio hacia Shapaja y otros sectores considerados críticos para reforzar la capacidad de respuesta frente al brote.
Finalmente, Bazán Vargas exhortó a la población a colaborar con las campañas de prevención al permitir el ingreso de las brigadas de fumigación y eliminar posibles criaderos del zancudo dentro de las viviendas.
