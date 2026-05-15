HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Sociedad

Brote de dengue en San Martín: reportan más de 600 casos y la muerte de un niño de 9 años

Las autoridades de salud han activado un plan de respuesta que incluye cerco epidemiológico y fumigación en distritos como Morales y Shapaja, donde se han confirmado 22 contagios.

San Martín se mantiene en alerta por el aumento de casos de dengue, con 625 contagios reportados en 2026 y un fallecimiento de un menor de 9 años en Shapaja.
San Martín se mantiene en alerta por el aumento de casos de dengue, con 625 contagios reportados en 2026 y un fallecimiento de un menor de 9 años en Shapaja. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La provincia de San Martín se mantiene en alerta ante el incremento de casos de dengue. Las autoridades sanitarias reportaron 625 contagios en lo que va del año y confirmaron el fallecimiento de un menor de 9 años, natural del distrito de Shapaja, la primera víctima mortal registrada en 2026 por esta enfermedad en la zona.

El jefe de la Unidad de Gestión de Emergencias y Desastres (UNGED) de San Martín, doctor Kifer Bazán Vargas, informó que los casos aumentan progresivamente debido a las constantes lluvias y la temporada de friaje, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

lr.pe

Contagios de dengue crecen en San Martín

Según precisó, los distritos con mayor número de contagios son Morales, La Banda de Shilcayo y Tarapoto. No obstante, advirtió que el virus ya comenzó a expandirse hacia otras localidades como Shapaja, donde actualmente se han confirmado 22 casos.

Tras confirmarse el fallecimiento del menor, el sector salud activó un plan de respuesta inmediata que incluye cerco epidemiológico, vigilancia sanitaria y fumigación focalizada en las zonas de riesgo.

Bazán Vargas detalló que las brigadas médicas identificaron a 14 personas con síntomas compatibles con dengue en el sector donde residía la víctima, quienes permanecen bajo monitoreo constante mientras se realizan evaluaciones clínicas y pruebas de descarte.

Asimismo, señaló que ya se ejecutó una primera jornada de fumigación entre el 13 y el 14 de mayo, mientras que nuevas intervenciones están programadas para las próximas semanas como parte de las acciones de control vectorial.

PUEDES VER: Municipalidad de Miraflores cierra parcialmente una de sus principales vías por obras de renovación este 13 de mayo

lr.pe

Autoridades se pronuncian sobre denuncias ciudadanas

Respecto a las denuncias sobre una presunta falta de personal y medicamentos, el funcionario aseguró que los establecimientos de salud continúan operando con equipos multidisciplinarios. Indicó, además, que algunos médicos serumistas culminaron recientemente su servicio, pero serán reemplazados en los próximos días para garantizar la atención.

Las autoridades también informaron que se desplazó personal adicional conformado por médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio hacia Shapaja y otros sectores considerados críticos para reforzar la capacidad de respuesta frente al brote.

Finalmente, Bazán Vargas exhortó a la población a colaborar con las campañas de prevención al permitir el ingreso de las brigadas de fumigación y eliminar posibles criaderos del zancudo dentro de las viviendas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Piden emergencia sanitaria por leptospirosis y dengue tras brote de variante más agresiva en Piura

Piden emergencia sanitaria por leptospirosis y dengue tras brote de variante más agresiva en Piura

LEER MÁS
Joven muere por dengue luego de automedicarse en Lambayeque: más de 170 casos confirmados en Motupe

Joven muere por dengue luego de automedicarse en Lambayeque: más de 170 casos confirmados en Motupe

LEER MÁS
Los mosquitos encuentran a las personas basándose en dos señales, según un estudio: el color oscuro y la concentración de dióxido de carbono

Los mosquitos encuentran a las personas basándose en dos señales, según un estudio: el color oscuro y la concentración de dióxido de carbono

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

Indecopi sanciona a Interbank con más de S/19.000 por entregar tarjeta de crédito sin autorización

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

Toma de San Marcos HOY EN VIVO: últimas noticias, situación de los estudiantes, rechazo a la reelección de la rectora Jerí Ramón y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: consulta horarios y distritos afectados, según Pluz Energía

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

MTPE realizará convocatoria laboral para adultos mayores con más de 90 vacantes en Jesús María este 14 de mayo

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025