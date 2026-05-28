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Sociedad

Estudiantes de Ing. de Sistemas crean Du.Math, videojuego de acción para aprender matemáticas: escolares elevaron sus notas de 6 a 13.38 tras jugarlo

El juego Du.Math, disponible gratis en navegadores, busca crear una cultura digital de aprendizaje entre alumnos peruanos. Jóvenes cusqueños ya trabajan en una segunda versión centrada en química: Du.Quim.

Tras el éxito de Du.Math, el equipo ya prepara una segunda versión y desarrolla Du.Quim, un nuevo videojuego enfocado en química.
Tras el éxito de Du.Math, el equipo ya prepara una segunda versión y desarrolla Du.Quim, un nuevo videojuego enfocado en química. | Foto: composición LR
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Un rotundo éxito en las aulas cusqueñas ha demostrado que los videojuegos y la educación no solo son compatibles, sino que pueden transformar el rendimiento escolar. Tras implementar Du.Math, un videojuego educativo de acción y aventura, escolares de primaria lograron elevar drásticamente sus promedios en matemáticas, pasando de una nota reprobatoria de 6 a 13.38. Este incremento se midió mediante exámenes de entrada y de salida aplicados a estudiantes de cuarto a sexto de primaria de los colegios Newton y Guadalupe en Cusco.

Detrás de este innovador proyecto están Carlos Loaiza, Ali Astete, Alfredo Uman, Brayan Chauca y Eduardo Cussi, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental. Los jóvenes desarrollaron esta primera versión en un lapso de cuatro meses dentro del programa Fellowship, que impulsa soluciones tecnológicas anuales.

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El juego, cuyo nombre fusiona el clásico Doom ("Du") con las matemáticas ("Math"), busca consolidar una cultura de aprendizaje digital que potencie la labor docente en el país, combatiendo la desmotivación escolar mediante el pensamiento lógico y la creatividad. Actualmente, se puede descargar gratis en computadoras a través de itch.io o jugarse directamente desde el navegador Google.

videojuego Cusco

Escolares de primaria elevaron sus notas de matemáticas de 6 a 13.38 tras jugar videojuego Du.Math.

Así funciona Du.Math, el videojuego cusqueño que combina acción, matemáticas y tecnología para reforzar el aprendizaje escolar

Para materializar el universo de Du.Math, los universitarios utilizaron el motor de videojuegos Godot 4.4, diseñaron la estética con Aseprite y crearon la sonorización mediante Ableton. La dinámica sumerge al jugador en tres niveles donde resuelven problemas de sumas, restas, múltiplos y divisores en tiempo real mientras enfrentan enemigos; la prueba final llega al enfrentarse al jefe del juego, representado por el mismísimo Pitágoras, donde se evalúa todo lo aprendido.

Tras el excelente recibimiento de esta primera entrega, el equipo ya planifica una segunda versión y se prepara para expandir la fórmula con Du.Quim, un nuevo videojuego enfocado en química. Para este próximo proyecto se sumarán los estudiantes Katia Quinta, Paul Acurio Jara, Alexis Lizarraga y Eliab Zamalloa, con lo que se ampliará el impacto de las herramientas pedagógicas interactivas creadas en Cusco.

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