Miguel Trauco fue captado junto a Mariela Arévalo en una discoteca de Tarapoto, una aparición que llamó la atención porque se produce después de que la modelo anunciara públicamente el fin de su relación en medio de la controversia que rodeó al futbolista por la denuncia por abuso sexual en su contra.

Las imágenes fueron comentadas en el programa 'Q Bochinche', donde se deslizó la posibilidad de que la pareja haya retomado el vínculo. La reaparición de la entonces novia de Miguel Trauco también vuelve a colocar bajo foco el contexto mediático que lo acompaña desde la denuncia presentada por una joven argentina contra el jugador y otros futbolistas vinculados a Alianza Lima.

Miguel Trauco y Mariela Arévalo son vistos juntos en Tarapoto

La presencia de Miguel Trauco y Mariela Arévalo en un local nocturno de Tarapoto reactivó las especulaciones sobre el estado actual de su relación. Hasta hace poco, la separación parecía definitiva, sobre todo después de que la actriz y modelo se pronunciara sobre la ruptura en plena ola de repercusiones por el caso que involucra al defensor.

Durante la emisión del espacio de espectáculos, Ric La Torre comentó lo que mostraban las imágenes y dejó abierta la interpretación sobre una eventual reconciliación. “Lo vimos en una discoteca de la selva con su pareja. Al parecer nunca terminaron, o simplemente fue un break”, señaló el comunicador, sorprendido por la cercanía que exhibían ambos en el registro difundido.

Samuel Suárez, por su parte, recordó que el futbolista mantiene un vínculo cercano con Tarapoto, ciudad con la que suele ser relacionado por su círculo social y familiar. En ese contexto, consideró que no resultaba extraño verlo en esa zona del país, aunque sí resaltó que Mariela Arévalo apareciera nuevamente a su lado cuando todavía se pensaba que la crisis sentimental seguía abierta.

Más detalles sobre la noche de Miguel Trauco y su novia

La salida de Trauco no se habría limitado a la discoteca. Según lo comentado en televisión, el jugador y Arévalo también fueron vistos antes en un restaurante, en una escena que reforzó la versión de un acercamiento. De acuerdo con Samuel Suárez, ambos compartieron una comida el sábado 21 de marzo antes de continuar la noche en otro ambiente de esparcimiento.

“La novia estaría muy bien y se luce como si nada hubiera sucedido. Esto fue el fin de semana; antes de la discoteca se fueron a comer a un restaurante este pasado sábado 21 de marzo”, fue la versión que se difundió en el programa.