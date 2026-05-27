Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Chukis del Oro fueron capturados tras un enfrentamiento armado entre el Callao y Villa El Salvador. La PNP investiga su vinculación en robos de vehículos de alta gama. | composición LR

Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Chukis del Oro fueron capturados tras un enfrentamiento armado entre el Callao y Villa El Salvador. La PNP investiga su vinculación en robos de vehículos de alta gama. | composición LR

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Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada Los Chukis del Oro fueron capturados por la Policía Nacional luego de una persecución y un enfrentamiento armado entre el Callao y Villa El Salvador. Según la PNP, los sujetos estarían implicados en asaltos y robos de vehículos de alta gama utilizados para cometer delitos en Lima y Callao.

De acuerdo con la Policía, las acciones operativas comenzaron tras un intercambio de disparos en los alrededores del condominio multifamiliar Villanova, en el Callao. Las investigaciones apuntan a que los detenidos estarían vinculados al robo frustrado ocurrido el pasado 15 de mayo en la avenida Conde de Lemos, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que las víctimas repelieron a balazos un intento de asalto.

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Sospechosos huyeron en taxi tras abandonar vehículo

Como parte de las diligencias, los agentes identificaron un automóvil Audi plateado que habría sido utilizado durante el intento de robo en la provincia constitucional.

El vehículo aparece en las imágenes de seguridad mientras seguía a la camioneta de las víctimas, lo que permitió fortalecer la investigación y ubicar a los presuntos implicados.

Según información policial, los sospechosos se desplazaban de madrugada hacia el condominio Villanova, en el Callao, donde presuntamente planeaban cometer otro atraco.

Asimismo, los implicados —dos hombres y dos mujeres— escaparon inicialmente en un automóvil con placa presuntamente falsificada. Luego, abandonaron la unidad y abordaron un taxi por aplicativo para continuar su fuga.

Sin embargo, gracias al seguimiento operativo y al despliegue policial, fueron ubicados e intervenidos en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Jorge Chávez, en Villa El Salvador, donde dispararon nuevamente contra los agentes antes de ser reducidos.

El coronel PNP Roger Cano Benítez informó que los detenidos tendrían como base de operaciones dicho distrito limeño. La Policía incautó una pistola calibre 9 milímetros abastecida, municiones y dos vehículos, incluido el automóvil que tendría placa adulterada.

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Los Chukis del Oro

De acuerdo con las primeras hipótesis policiales, la organización criminal habría intentado interceptar una camioneta blanca en la que presuntamente se transportaban lingotes de oro. No obstante, esta versión no pudo ser confirmada debido a que no se presentó una denuncia formal sobre el supuesto cargamento.

Tras la captura, la PNP informó que Los Chukis del Oro estarían vinculados al robo de autos de alta gama presuntamente empleados para ejecutar diversos actos criminales en Lima Metropolitana y el Callao. Los cuatro intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, donde permanecen mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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