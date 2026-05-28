El padre de la ciudadana estadounidense continúa en la búsqueda de su hija, quien no ha podido ser ubicada. | Composición LR

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La turista estadounidense Brittini Nicole Harper, de 33 años, reportada como desaparecida en Cusco por su padre, Mark Richard Harper, no se encuentra en la ciudad imperial ni en Perú, según confirmó la Comisaría de Turismo de Cusco la tarde del jueves.

Según informó la Policía Nacional, la aerolínea Avianca respondió al requerimiento realizado por la dependencia policial y confirmó que la ciudadana extranjera salió del país el 31 de julio de 2025 con destino a Cancún, México, tras realizar una escala en Bogotá, Colombia.

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Turista estadounidense salió del país, según Migraciones

"Según las diligencias realizadas por la Policía de Turismo, tenemos una respuesta de Avianca donde se confirma que la turista viajó el 31 de julio de 2025 desde el aeropuerto de Lima con destino a Cancún, con escala en Bogotá", declaró el comandante PNP Ricardina Díaz, comisaria de Turismo, para Andina.

La información también fue corroborada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. "El reporte de Migraciones confirma que ella salió del Cusco el 31 de julio de 2025", precisó la autoridad policial.

Asimismo, la comisaría indicó que ya se comunicó con el padre de la turista para informarle sobre los avances de las investigaciones iniciadas el pasado 21 de mayo, fecha en la que acudió a denunciar la desaparición de su hija.

De acuerdo con el testimonio de Mark Richard Harper, Brittini Nicole llegó a Cusco el 19 de mayo de 2025 en calidad de turista y tenía previsto retornar a Estados Unidos a través de Colombia el 31 de julio del mismo año. Sin embargo, aseguró que ella no habría podido abordar inicialmente el vuelo debido a que su mascota no contaba con la vacuna antirrábica requerida.

Última comunicación

Durante su permanencia en Cusco, la extranjera se habría hospedado en un Airbnb ubicado en la provincia de Urubamba. Según relató su padre, decidió regresar porque no se sentía segura en la zona.

Mark Richard también señaló que la última comunicación con su hija ocurrió en febrero de este año y que desde entonces no ha vuelto a tener noticias de ella. Desde la presentación de la denuncia, el ciudadano estadounidense ha recorrido distintos puntos de Cusco, mostrando fotografías de Brittini Nicole y utilizando un dispositivo electrónico para traducir sus mensajes al español.

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