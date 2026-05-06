HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Corte de luz en 11 distritos de Lima y Callao: revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas

Diversas zonas de once distritos de la capital sufrirán interrupciones del suministro eléctrico de hasta 9 horas desde este jueves 7 de mayo.

Revisa el cronograma del corte de luz hasta el 9 de mayo en zonas de Lima y Callao.
Revisa el cronograma del corte de luz hasta el 9 de mayo en zonas de Lima y Callao. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Pluz Energía Perú anunció la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, lo que implicará cortes programados del servicio de luz en distintos sectores de Lima y Callao. Estas acciones forman parte de las labores destinadas a garantizar la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico en la capital y el primer puerto.

El cronograma contempla interrupciones en 11 distritos limeños, en horarios ya establecidos por la empresa, por lo que se recomendó a los usuarios verificar las zonas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias ante la suspensión temporal del servicio.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VA EN CONTRA DE LAS MUJERES: BUSCA ELIMINAR DELITO DEL FEMINICIDIO | ARDE TROYA

PUEDES VER: ¿Por qué SUBE tu recibo de luz? conoce AQUÍ estos hábitos diarios que debes evitar

Zonas de Lima y Callao sin luz: horario del corte eléctrico para el jueves 6 de mayo

Cercado de Lima

  • Horario: 08:00 am a 04:00 pm.
  • Zonas afectadas: Avep Av. Alborada cdras 12, 15, 16, 17; Av. Las Dalias cdras 15, 16, 17; Av. Lopez Albujar cdras 15, 16; Av. Sosa Pelaez cdra 15; Av. Garcia Rosell cdras 4, 5; Av. Los Algarrobos cdra 16; Jr. Ernesto Malinowski cdra 4, Mz J; Calle Jose Castañon cdra 4; Calle Julio Rodavero cdras 5, 6; Calle Las Acacias cdra 5; Calle Mercurio cdra 3; Calle Salazar Bondy cdra 15; Calle S/N Mz C, D, E, F, H1, I, J; Calle Crepusculo cdra 1; Jr. Marte cdras 3, 4; Jr. El Ocaso cdra 1; Jr. Meteoro cdra 3; Calle Las Orquideas cdra 3, Mz E; Jr. Las Palmeras cdra 5 y Pasaje La Aurora cdras 3, 4.

Callao

  • Horario: 09:00 am a 06:00 pm.
  • Zonas afectadas: Jr. Elías Aguirre cdra 2; Jr. Arica cdra 3; Av. Almirante Grau (ex Buenos Aires) cdras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Av. Francisco Pizarro cdras 1, 2; Av. Del Pacífico cdra 1; Av. Nicolás de Piérola cdras 1, 2, 3; Av. Guardia Chalaca cdra 15; Av. Saenz Peña cdra 14; Calle Victor Fajardo cdras 1, 2, 4; Jr. Vigil cdra 4; Calle Los Heros cdras 1, 2; Calle California cdras 2, 3, 4; Calle Comandante Espinar cdras 1, 2, 3, 4; Jr. Colina cdras 1, 2, 3; Jr. Fanning cdra 1; Jr. Colón cdras 10, 11 y Jr. Francisco Bolognesi cdras 1, 2.

Carabayllo

  • Horario: 09:00 am a 06:00 pm.
  • Zonas afectadas: C.P. Chocas Bajo Mz G. Horario alterno: 09:00 am a 05:00 pm. Zonas afectadas (horario alterno): C.P. Chocas Alto Mz A, B, C, D, E.

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 09:30 am a 03:30 pm.
  • Zonas afectadas: A.H. El Forestal de Campoy Mz A, B; Av. Las Palmeras cdra 13; Av. Malecon Checa Mz B1; Urb. Los Robles de Campoy Mz A, B, C, D, E, F; A.H. San Juan Pacheco de Campoy Mz A prima, B prima; A.H. Ricardo Palma Mz A y A.H. San Juan de Campoy Mz A, B, C, D.

San Antonio de Chaclla

  • Horario: 09:30 am a 06:30 pm.
  • Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Las Praderas Anexo 08 (diversas manzanas); Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca Comp. (diversas manzanas desde Mz 2C hasta Z1) .

San Martín de Porres

  • Horario: 02:00 pm a 05:00 pm.
  • Zonas afectadas: Calle Julian Alarcon cdras 1, 2, C; Calle Celestino Avila Godoy cdras 1, 2; Calle Benjamin Quiroga cdras 1, 2; Calle Genaro Delgado cdras 1, 2 y Calle Agustin de la Rosa cdras 1, 2.

Andahuasi (Sayán)

  • Horario: 08:00 am a 05:00 pm.
  • Zonas afectadas: Centro Poblado Doña Cecilia y Sector Irrigación Santa Rosa.

Medio Mundo (Huacho)

  • Horario: 08:00 am a 01:00 pm.
  • Zonas afectadas: Cliente PM0265 (S: 1739377).

Barranca (Pativilca)

  • Horario: 08:30 am a 05:00 pm.
  • Zonas afectadas: Sector Buenos Aires

Distritos afectados por el corte de luz del viernes 8 de mayo

Ventanilla

  • Horario: 08:30 am a 06:30 pm.
  • Zonas afectadas: A.H. Las Lomas de Ventanilla Alta Mzs A hasta Q; A.H. José Gabriel Condorcanqui Mzs C hasta J.

Jesús María

  • Horario: 08:30 am a 03:00 pm.
  • Zonas afectadas: Jr. Huascar cdras 13, 14; Jr. Crnel. Felix Zegarra cdra 12; Av. Cuba cdras 11, 12; Jr. Huiracocha cdra 13 y Jr. Lizardo Montero cdra 12.

Callao

  • Horario: 09:00 am a 05:30 pm.
  • Zonas afectadas: Av. Saenz Peña cdras 5, 6, 7; Jr. Saloom cdra 1; Jr. Cochrane cdras 1, 2; Jr. Colón cdras 6, 7; Galerías Acuario y Mercado Central del Callao.

Carabayllo

  • Horario: 09:00 am a 06:00 pm.
  • Zonas afectadas: C.P. Arenilla (diversas manzanas); C.P. Osoynik Mzs A, B, D, F; Pro. Viv. Villa Luz Mz C; Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz A y Fundo Valle Chillón Mz A.
  • Horario adicional: 04:00 pm a 06:00 pm.
  • Zonas afectadas (adicional): C.P. Las Piedritas Mzs G, H, M.

San Juan de Lurigancho

  • Horario: 09:30 am a 06:30 pm.
  • Zonas afectadas: Prog. Cdad. Mcal. Cáceres (diversas manzanas); Asoc. Cabo G.R.P.J. Linares Rojas Mzs E6, E7 y Cdad. Sat. Canto Grande Mzs E6, E7.

El Agustino

  • Horario: 01:00 pm a 05:00 pm.
  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Res. Huancayo Mzs B, C, D, E, V, X, Y; Asoc. Viv. Res. Primavera Mzs D, E y Fundo Vicentelo situado en el Valle de Ate Mzs D, E.

Medio Mundo (Huacho)

  • Horario: 08:00 am a 01:00 pm.
  • Zonas afectadas: Cliente PM1235 (S: 3318592).

Lugares no tendrán luz el sábado 9 de mayo

Los Olivos

  • Horario: 07:00 am a 07:30 pm.
  • Zonas afectadas: Av. Alfredo Mendiola cdras 60, 61.

Independencia

  • Horario: 08:30 am a 06:30 pm.
  • Zonas afectadas: Calle Oyantaytambo cdra 10; Av. Huanacaure cdras 9, 10; A.H. Leoncio Prado Ampl. Huanacaure Parte Alta Mzs C, D, E; A.H. Jesus de Nazareth (diversas manzanas de A a Z); A.H. Leoncio Prado Ampl. Hijos de Moradores Mzs J15, K15, L15; A.H. Las Rocas de Cristo Mzs A, B, C; Jr. Inca Roca cdras 9, 10; Jr. Manco Segundo cdras 1, 2; A.H. Las Lomas de Independencia Mzs A, B, C; A.H. San Lorenzo Mzs A, B2, C, D2, E, E1, F; Jr. Ayar Cachi cdra 1; Jr. Ayar Uchu cdra 1; Jr. Baños del Inca cdras 3, 4, 9, 10; Jr. Las Chulpas cdra 1; Jr. Manco II cdras 1, 2 y Calle Baños del Inca cdra 4.

Magdalena del Mar

  • Horario: 09:00 am a 05:00 pm.
  • Zonas afectadas: Conj. Hab. Marbella (Edificios A hasta T); A.H. Medalla Milagrosa Mzs A, B, C, D, E y Calle Alberto Yabar cdras 2, 3.

Carabayllo

  • Horario: 09:00 am a 06:00 pm.
  • Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Ciudad Jardin de Carabayllo Mzs A, B, C, D; Pro. Viv. La Arboleda Mzs C, D, E, F, G; Asoc. de Viv. Sta. Elisa de Punchauca de Carabayllo Mzs A hasta F; Asoc. Viv. El Palmar de Carabayllo Mzs A, B, C; Pro. Viv. Las Flores I Etp. Mzs A hasta C prima; Pro. Viv. Res. de Viv. Villa Santander Mzs A, B, C, D y Pro. Viv. Sta. Elisa Mz D, E.

San Antonio de Chaclla

  • Horario: 09:30 am a 06:30 pm.
  • Zonas afectadas: Asoc. Viv. Las Praderas Anx. 8 (diversas manzanas); Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Anx. 8 Mzs B, C, D, E, F; Asoc. Pro. Viv. Compradores de Terrenos de Campoy Mz T y Agrup. Fam. Hacia el Desarrollo I Mz I.

Callao

  • Horario: 09:00 am a 04:00 pm.
  • Zonas afectadas: Jr. Las Maquinarias 282, Urb. Bocanegra (Fundo Bocanegra Ca.A).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Atención! Estos distritos de Lima y Callao no tendrán luz del 28 al 30 de abril, según Pluz: conoce horarios programados y zonas afectadas

¡Atención! Estos distritos de Lima y Callao no tendrán luz del 28 al 30 de abril, según Pluz: conoce horarios programados y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de luz en estos distritos de Lima y Callao del 25 al 27 de abril: horarios y zonas afectadas por Pluz

Corte de luz en estos distritos de Lima y Callao del 25 al 27 de abril: horarios y zonas afectadas por Pluz

LEER MÁS
Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

Lima y Callao sin luz desde el 17 al 18 de abril: consulta horarios y zonas afectadas, según Pluz Energía

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
Se acabó el cielo despejado: Senamhi advierte lloviznas, neblina y ráfagas de viento en toda la costa peruana

Se acabó el cielo despejado: Senamhi advierte lloviznas, neblina y ráfagas de viento en toda la costa peruana

LEER MÁS
Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

Trabajadores que laboran de pie tendrán derecho al descanso sentado: Congreso aprueba dictamen para que cuenten con sillas

LEER MÁS
Más de 500 fallecidos por accidentes de tránsito en Lima: estos son los distritos con más siniestros

Más de 500 fallecidos por accidentes de tránsito en Lima: estos son los distritos con más siniestros

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025