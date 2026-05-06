Corte de luz en 11 distritos de Lima y Callao: revisa el cronograma y horarios de las zonas afectadas

Revisa el cronograma del corte de luz hasta el 9 de mayo en zonas de Lima y Callao. | Foto: composición LR

Revisa el cronograma del corte de luz hasta el 9 de mayo en zonas de Lima y Callao. | Foto: composición LR

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Pluz Energía Perú anunció la ejecución de trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica, lo que implicará cortes programados del servicio de luz en distintos sectores de Lima y Callao. Estas acciones forman parte de las labores destinadas a garantizar la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico en la capital y el primer puerto.

El cronograma contempla interrupciones en 11 distritos limeños, en horarios ya establecidos por la empresa, por lo que se recomendó a los usuarios verificar las zonas afectadas y adoptar las medidas preventivas necesarias ante la suspensión temporal del servicio.

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Zonas de Lima y Callao sin luz: horario del corte eléctrico para el jueves 6 de mayo

Cercado de Lima

Horario: 08:00 am a 04:00 pm.

08:00 am a 04:00 pm. Zonas afectadas: Avep Av. Alborada cdras 12, 15, 16, 17; Av. Las Dalias cdras 15, 16, 17; Av. Lopez Albujar cdras 15, 16; Av. Sosa Pelaez cdra 15; Av. Garcia Rosell cdras 4, 5; Av. Los Algarrobos cdra 16; Jr. Ernesto Malinowski cdra 4, Mz J; Calle Jose Castañon cdra 4; Calle Julio Rodavero cdras 5, 6; Calle Las Acacias cdra 5; Calle Mercurio cdra 3; Calle Salazar Bondy cdra 15; Calle S/N Mz C, D, E, F, H1, I, J; Calle Crepusculo cdra 1; Jr. Marte cdras 3, 4; Jr. El Ocaso cdra 1; Jr. Meteoro cdra 3; Calle Las Orquideas cdra 3, Mz E; Jr. Las Palmeras cdra 5 y Pasaje La Aurora cdras 3, 4.

Callao

Horario: 09:00 am a 06:00 pm.

09:00 am a 06:00 pm. Zonas afectadas: Jr. Elías Aguirre cdra 2; Jr. Arica cdra 3; Av. Almirante Grau (ex Buenos Aires) cdras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Av. Francisco Pizarro cdras 1, 2; Av. Del Pacífico cdra 1; Av. Nicolás de Piérola cdras 1, 2, 3; Av. Guardia Chalaca cdra 15; Av. Saenz Peña cdra 14; Calle Victor Fajardo cdras 1, 2, 4; Jr. Vigil cdra 4; Calle Los Heros cdras 1, 2; Calle California cdras 2, 3, 4; Calle Comandante Espinar cdras 1, 2, 3, 4; Jr. Colina cdras 1, 2, 3; Jr. Fanning cdra 1; Jr. Colón cdras 10, 11 y Jr. Francisco Bolognesi cdras 1, 2.

Carabayllo

Horario: 09:00 am a 06:00 pm.

09:00 am a 06:00 pm. Zonas afectadas: C.P. Chocas Bajo Mz G. Horario alterno: 09:00 am a 05:00 pm. Zonas afectadas (horario alterno): C.P. Chocas Alto Mz A, B, C, D, E.

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 am a 03:30 pm.

09:30 am a 03:30 pm. Zonas afectadas: A.H. El Forestal de Campoy Mz A, B; Av. Las Palmeras cdra 13; Av. Malecon Checa Mz B1; Urb. Los Robles de Campoy Mz A, B, C, D, E, F; A.H. San Juan Pacheco de Campoy Mz A prima, B prima; A.H. Ricardo Palma Mz A y A.H. San Juan de Campoy Mz A, B, C, D.

San Antonio de Chaclla

Horario: 09:30 am a 06:30 pm.

09:30 am a 06:30 pm. Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Las Praderas Anexo 08 (diversas manzanas); Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca Comp. (diversas manzanas desde Mz 2C hasta Z1) .

San Martín de Porres

Horario: 02:00 pm a 05:00 pm.

02:00 pm a 05:00 pm. Zonas afectadas: Calle Julian Alarcon cdras 1, 2, C; Calle Celestino Avila Godoy cdras 1, 2; Calle Benjamin Quiroga cdras 1, 2; Calle Genaro Delgado cdras 1, 2 y Calle Agustin de la Rosa cdras 1, 2.

Andahuasi (Sayán)

Horario: 08:00 am a 05:00 pm.

08:00 am a 05:00 pm. Zonas afectadas: Centro Poblado Doña Cecilia y Sector Irrigación Santa Rosa.

Medio Mundo (Huacho)

Horario: 08:00 am a 01:00 pm.

08:00 am a 01:00 pm. Zonas afectadas: Cliente PM0265 (S: 1739377).

Barranca (Pativilca)

Horario: 08:30 am a 05:00 pm.

08:30 am a 05:00 pm. Zonas afectadas: Sector Buenos Aires

Distritos afectados por el corte de luz del viernes 8 de mayo

Ventanilla

Horario: 08:30 am a 06:30 pm.

08:30 am a 06:30 pm. Zonas afectadas: A.H. Las Lomas de Ventanilla Alta Mzs A hasta Q; A.H. José Gabriel Condorcanqui Mzs C hasta J.

Jesús María

Horario: 08:30 am a 03:00 pm.

Zonas afectadas: Jr. Huascar cdras 13, 14; Jr. Crnel. Felix Zegarra cdra 12; Av. Cuba cdras 11, 12; Jr. Huiracocha cdra 13 y Jr. Lizardo Montero cdra 12.

Callao

Horario: 09:00 am a 05:30 pm.

Zonas afectadas: Av. Saenz Peña cdras 5, 6, 7; Jr. Saloom cdra 1; Jr. Cochrane cdras 1, 2; Jr. Colón cdras 6, 7; Galerías Acuario y Mercado Central del Callao.

Carabayllo

Horario: 09:00 am a 06:00 pm.

Zonas afectadas: C.P. Arenilla (diversas manzanas); C.P. Osoynik Mzs A, B, D, F; Pro. Viv. Villa Luz Mz C; Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz A y Fundo Valle Chillón Mz A.

C.P. Arenilla (diversas manzanas); C.P. Osoynik Mzs A, B, D, F; Pro. Viv. Villa Luz Mz C; Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz A y Fundo Valle Chillón Mz A. Horario adicional: 04:00 pm a 06:00 pm.

Zonas afectadas (adicional): C.P. Las Piedritas Mzs G, H, M.

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 am a 06:30 pm.

09:30 am a 06:30 pm. Zonas afectadas: Prog. Cdad. Mcal. Cáceres (diversas manzanas); Asoc. Cabo G.R.P.J. Linares Rojas Mzs E6, E7 y Cdad. Sat. Canto Grande Mzs E6, E7.

El Agustino

Horario: 01:00 pm a 05:00 pm.

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Res. Huancayo Mzs B, C, D, E, V, X, Y; Asoc. Viv. Res. Primavera Mzs D, E y Fundo Vicentelo situado en el Valle de Ate Mzs D, E.

Medio Mundo (Huacho)

Horario: 08:00 am a 01:00 pm.

Zonas afectadas: Cliente PM1235 (S: 3318592).

Lugares no tendrán luz el sábado 9 de mayo

Los Olivos

Horario: 07:00 am a 07:30 pm.

07:00 am a 07:30 pm. Zonas afectadas: Av. Alfredo Mendiola cdras 60, 61.

Independencia

Horario: 08:30 am a 06:30 pm.

Zonas afectadas: Calle Oyantaytambo cdra 10; Av. Huanacaure cdras 9, 10; A.H. Leoncio Prado Ampl. Huanacaure Parte Alta Mzs C, D, E; A.H. Jesus de Nazareth (diversas manzanas de A a Z); A.H. Leoncio Prado Ampl. Hijos de Moradores Mzs J15, K15, L15; A.H. Las Rocas de Cristo Mzs A, B, C; Jr. Inca Roca cdras 9, 10; Jr. Manco Segundo cdras 1, 2; A.H. Las Lomas de Independencia Mzs A, B, C; A.H. San Lorenzo Mzs A, B2, C, D2, E, E1, F; Jr. Ayar Cachi cdra 1; Jr. Ayar Uchu cdra 1; Jr. Baños del Inca cdras 3, 4, 9, 10; Jr. Las Chulpas cdra 1; Jr. Manco II cdras 1, 2 y Calle Baños del Inca cdra 4.

Magdalena del Mar

Horario: 09:00 am a 05:00 pm.

Zonas afectadas: Conj. Hab. Marbella (Edificios A hasta T); A.H. Medalla Milagrosa Mzs A, B, C, D, E y Calle Alberto Yabar cdras 2, 3.

Carabayllo

Horario: 09:00 am a 06:00 pm.

Zonas afectadas: Asoc. de Viv. Ciudad Jardin de Carabayllo Mzs A, B, C, D; Pro. Viv. La Arboleda Mzs C, D, E, F, G; Asoc. de Viv. Sta. Elisa de Punchauca de Carabayllo Mzs A hasta F; Asoc. Viv. El Palmar de Carabayllo Mzs A, B, C; Pro. Viv. Las Flores I Etp. Mzs A hasta C prima; Pro. Viv. Res. de Viv. Villa Santander Mzs A, B, C, D y Pro. Viv. Sta. Elisa Mz D, E.

San Antonio de Chaclla

Horario: 09:30 am a 06:30 pm.

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Las Praderas Anx. 8 (diversas manzanas); Asoc. Viv. San Juan de Jicamarca Anx. 8 Mzs B, C, D, E, F; Asoc. Pro. Viv. Compradores de Terrenos de Campoy Mz T y Agrup. Fam. Hacia el Desarrollo I Mz I.

Callao