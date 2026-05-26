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Paro agrario HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas de los agricultores, regiones que se suman, toma de carreteras y más del segundo día de la movilización

Los manifestantes exigen al Gobierno declarar en emergencia el sector agropecuario ante la caída de precios, el aumento de costos de producción y la crisis que afecta a miles de agricultores.

Productores agrarios en Perú acatan paro nacional por crisis económica en el sector
Productores agrarios en Perú acatan paro nacional por crisis económica en el sector | Foto: Almendra Ruesta/La República
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Miles de productores arroceros, bananeros, cañicultores y otros gremios agrarios acatan este martes 26 de mayo el segundo día del paro agrario nacional indefinido, convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), en protesta por la crisis económica que golpea al sector. Las movilizaciones se desarrollan en regiones como Piura, Lambayeque, Tumbes, Arequipa, Huánuco, Puno y San Martín, donde se reportan bloqueos de carreteras, marchas y restricciones al tránsito en importantes corredores viales del país.

Los agricultores exigen que el Gobierno declare en emergencia el sector agropecuario y adopte medidas urgentes frente a la caída de precios de productos como el arroz, maíz, algodón y caña de azúcar, así como ante el incremento del costo de fertilizantes, combustibles e insumos agrícolas. Además, cuestionan el ingreso de arroz importado y advierten que miles de productores trabajan a pérdida, situación que —según sostienen— pone en riesgo la continuidad de la actividad agrícola y el abastecimiento nacional.

Últimas noticias del paro agrario en Perú

13:46
26/5/2026

Empresas de transporte suspende rutas interprovinciales

La empresa de transportes Montero informó la suspensión temporal de algunas de sus rutas interprovinciales en Piura debido a los bloqueos registrados en distintas carreteras, lo que viene afectando el traslado de pasajeros en varias provincias. No obstante, precisó que mantienen operativas las rutas Piura–Paita, Piura–Sullana y Talara–El Alto–Los Órganos–Máncora, mientras continúan monitoreando el estado de las vías para restablecer progresivamente los demás servicios cuando se normalice el tránsito.

13:19
26/5/2026

Paro agrario afecta la vía en San Juan de Porongo

La protesta agraria se concentra en el sector San Juan de Porongo, en la provincia de Tocache (San Martín), donde se reporta tránsito restringido y presencia de manifestantes que mantienen bloqueos parciales en la vía, generando demoras para conductores y pasajeros.

 

12:50
26/5/2026

Suspenden venta de pasajes a regiones

Empresas de transporte interprovincial en Lima suspendieron la venta de pasajes hacia ciudades del norte del país como Piura, Sullana, Talara y Chiclayo, debido a los bloqueos registrados en distintos tramos de la Panamericana Norte como parte del paro agrario. La medida se adopta de forma preventiva mientras continúan las protestas de agricultores arroceros que exigen la declaratoria de emergencia del sector.

La restricción ha reducido la afluencia de pasajeros en los terminales, donde solo se mantiene la venta de boletos hacia destinos del sur como Ica y Pisco. Las empresas informaron que la reanudación de la venta hacia el norte dependerá de la liberación de las vías, que permanecen afectadas por piquetes y congestionamiento vehicular en varias zonas del país.

12:35
26/5/2026

Manifestantes y policías se enfrentan en Piura

En el segundo día del paro agrario nacional convocado por Conveagro, agricultores bloquearon vías en Piura, especialmente en el óvalo El Trébol, punto clave que conecta la Panamericana Norte con Piura y Chiclayo.

La situación derivó en enfrentamientos cuando la Policía Nacional intervino para despejar la vía y restablecer el tránsito de buses y camiones varados. Durante el operativo se registró el lanzamiento de piedras, mientras los manifestantes indicaron que solo se permite el paso de vehículos de emergencia.

Video: Almendra Ruesta/La República

12:28
26/5/2026

¿Por qué realizan un paro los agricultores?

Los productores agrarios, a través de Conveagro, exigen que el Gobierno declare en emergencia el sector agropecuario ante la grave crisis que atraviesan por la caída de precios de los productos agrícolas, el alza de los costos de fertilizantes, combustibles e insumos, así como los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Entre sus principales pedidos también demandan medidas urgentes para estabilizar los precios y reducir el impacto económico sobre miles de agricultores. Advierten que sectores como el arrocero, bananero, cañicultor, lechero y cafetalero están en riesgo de quiebra, y cuestionan la falta de respuesta del Ejecutivo. Incluso señalaron que, de no atenderse sus reclamos, podrían exigir la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

12:27
26/5/2026

¿Qué regiones acatan el paro agrario nacional?

El paro agrario se desarrolla en regiones como Piura, Lambayeque, Tumbes, Arequipa, Puno, Huanuco y San Martín, donde productores arroceros, bananeros y otros gremios bloquean vías y realizan movilizaciones. 

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