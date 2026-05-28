El gremio de mototaxistas ha suspendido sus actividades, mientras espera acciones por parte de las autoridades. | Composición LR

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Un mototaxista hombre mayor fue secuestrado por integrantes de la banda criminal denominada Los michis del cono norte en el distrito de Ancón. Según informó la Policía Nacional, los delincuentes retuvieron al conductor con el objetivo de grabar un video amenazante dirigido al propietario de la empresa de transportes Colinas Tours, a la que está afiliada la víctima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el trabajador permaneció maniatado y bajo amenazas constantes con un arma de fuego mientras era grabado por los captores. Los delincuentes golpearon al mototaxista en la cabeza antes de liberarlo varias horas después y abandonar su vehículo en una calle del distrito limeño.

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Extorsionadores grabaron amenaza

El material audiovisual habría sido enviado directamente al dueño de la empresa como parte de las amenazas extorsivas que, según denunció el empresario, recibe desde hace aproximadamente 4 años. El propietario de Colinas Tours señaló que distintas bandas criminales le exigen pagos de miles de soles a cambio de no atentar contra él ni su familia.

Asimismo, indicó que los delincuentes utilizan mensajes vía WhatsApp para intimidarlo y que incluso llegaron a enviarle imágenes del árbol genealógico de sus familiares como mecanismo de presión psicológica. Tras el secuestro del mototaxista, el empresario aseguró que las amenazas se han vuelto más violentas y frecuentes.

“Nos sentimos abandonados. Hemos denunciado varias veces y no vemos resultados”, declaró el dueño de la empresa afectada, quien afirmó haber tomado medidas de seguridad particulares para proteger a su familia ante el incremento de la criminalidad en la zona.

Mototaxistas suspenden actividades

A raíz de este hecho, los mototaxistas afiliados a Colinas Tours suspendieron totalmente sus operaciones en Ancón como medida de protesta y seguridad. Los conductores señalaron que no retomarán el servicio hasta sostener reuniones con sus dirigentes y recibir garantías frente a las amenazas de extorsionadores.

Los transportistas también denunciaron sentirse desprotegidos al momento de acudir a la comisaría para presentar denuncias. Según indicaron, las amenazas previas enviadas por WhatsApp no habrían recibido la atención necesaria por parte de las autoridades policiales.

El caso es investigado por la Policía Nacional, mientras crece la preocupación entre transportistas de Lima Norte por el avance de las extorsiones y hechos vinculados a organizaciones criminales.

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