Varias zonas de Ancón sin luz en pleno Día de la Madre: explosión de transformador habría generado la crisis

Vecinos de Ancón sufren constantes cortes de energía eléctrica desde hace una semana, agravados por la explosión de un transformador en el Día de la Madre. | Foto: difusión

Vecinos de Ancón sufren constantes cortes de energía eléctrica desde hace una semana, agravados por la explosión de un transformador en el Día de la Madre. | Foto: difusión

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Vecinos del distrito de Ancón continúan afectados por constantes cortes de energía eléctrica que se registran desde hace casi una semana. La situación se agravó este domingo, en medio de las celebraciones por el Día de la Madre, luego de que un transformador eléctrico explotara en la avenida José Carlos Mariátegui y dejara nuevamente sin suministro a distintos sectores del distrito.

El incidente ocurrió durante el día, mientras peatones y vehículos transitaban por la zona. El fuerte estruendo generó alarma entre los residentes y comerciantes del lugar, quienes reportaron nuevos apagones pocas horas después de que el servicio fuera restablecido parcialmente en algunos sectores. Hasta el cierre del reporte, varias zonas continuaban sin electricidad.

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Explosión de transformador generó alarma entre vecinos y comerciantes

De acuerdo con información difundida por la Municipalidad de Ancón, una comerciante sufrió una descompensación tras escuchar la explosión del transformador y tuvo que ser trasladada a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

El hecho provocó momentos de tensión entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido. Algunos residentes indicaron que los cortes de energía se han repetido en distintas ocasiones durante los últimos días y cuestionaron la falta de una solución definitiva frente a la emergencia.

La explosión también afectó el tránsito y las actividades comerciales en los alrededores de la avenida José Carlos Mariátegui. Varias familias señalaron que tuvieron que suspender reuniones y almuerzos organizados por el Día de la Madre debido a la falta de electricidad.

Vecinos exigen solución tras varios días de cortes eléctricos

Horas después del incidente, los afectados aseguraron que el servicio todavía no había sido restablecido en varios sectores del distrito. Los residentes expresaron su malestar por las constantes interrupciones y pidieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades y de la empresa encargada del servicio eléctrico.

Algunos vecinos señalaron que los apagones han perjudicado actividades comerciales y generado pérdidas económicas en negocios de la zona. Otros indicaron que la falta de energía ha complicado la conservación de alimentos y afectado las celebraciones familiares previstas para este domingo.

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Pluz Energía sobre explosión de transformador en Ancón

Por su parte, la empresa encargada del suministro eléctrico, Pluz Energía, indicó que la zona mencionada en Ancón dispone de servicio de luz. Además, precisó que no se registraron personas heridas tras la fuerte descarga eléctrica. Asimismo, expresó sus disculpas por lo ocurrido y anunció el inicio de una investigación para establecer las causas del incidente.